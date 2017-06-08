Açılış haftasında en çok izlenen film Wonder Woman, 2017'de hakkından en çok tweet atılan film oldu.

Tarihi bir gişe rekorunu kırdıktan sonra, Wonder Woman, Amerika'da 2017'de hakkında en çok tweet atılan film haline geldi.

Variety'nin Twitter'dan edindiği bilgilere göre Wonder Woman ile ilgili, şu ana kadar 2.19 milyondan fazla tweet atıldı.

2.19 milyon tweet ile Aşıklar Şehri, Güzel ve Çirkin gibi filmleri geride bırakarak Twitter'da 2017'nin en popüler film oldu. Filmin yanısıra, Wonder Woman karakteri de en çok tweet atılmış film karakteri ünvanını kazandı.

Wonder Woman, 103 milyon dolarlık açılışla en başarılı kadın yönetmeni olan film olmuştu. Böyle bir başarının üzerine, bir de en fazla hakkında tweet atılan film olması, diğer kadın yönetmenlere ilham niteliği taşıyor.

Uluslararası çapta IMAX salonlarında, 2017'de en iyi açılışı yaptıktan sonra, tüm zamanların en iyi üçüncü açılışı oluyor.

Jenkins tarafından yönetilen ve 150 milyon dolarlık bütçeye sahip olan film, şimdiye kadar bir kadının yönettiği en pahalı filmi haline geldi. Bu tarz gelişlmeler, sektörün cinsiyet politikasında önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor.