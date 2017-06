Uzun süredir beklenen film Wonder Women, pek çok açıdan başarıyı yakaladı. Gişelerde bir numaralı galibiyetiyle birçok lokasyonda en çok izlenen film oldu.

Wonder Woman, küresel anlamda 223 milyon dolarlık bir gelir elde ederek etkileyici bir giriş yaptı. Sadece 4.165 lokasyondan 100.5 milyon, diğer 55 merkezden de 122.5 milyon gelir elde eden Patty Jenkins'in yönettiği film, bir kadın yönetmen için bugüne kadarki en yüksek giriş demek oluyor.

Listenin bir gerisinde, 2015 yılında Sam Taylor-Johnson tarafından, Grinin Elli Tonu filmi 85.1 milyon dolar kazanılarak yapılmıştı.

Amazon'ların kılıç kullanan prensesi olarak oynayan Wonder Woman, eleştirmenler tarafından samimi bir yapım olarak eleştirilmesi nedeniyle Haziran ayının en büyük açılışlarından biri olarak yer aldı. İzleyiciler ve eleştirmenler tarafından eleştirilen film, Rotten Domatoes üzerinde yüzde 93'lük etkileyici bir puan aldı.

Normalde gördüğümüz birçok süper kahramanın aksine Wonder Woman, adın merkezli bir süper kahramanın kendine özgü bir şekilde ayakta kalabileceğini göstererek ilerliyor. Diğer süper kahraman filmlerinden Guardians of the Galaxy, Iron Man, Thor, and Captain America: the First Avenger filmlerinin açılış haftalarının izlenme sayılarını geçerek, sahip olduğu hayran kitlesini katladı.

Filmin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.