Wonder Woman Gal Gadot'tan Komik iPhone Hatası!

Son olarak Wonder Woman karakterini canlandırmış olan ünlü oyuncu Gal Gadot, iPhone üzerinden Huawei'yi öven bir tweet atınca sosyal medyada Huaweiciler ile iPhonecular birbirine girdi.

Wonder Woman karakteri ile dünya çapındaki şöhretini katlayan ünlü Hollywood oyuncusu Gal Gadot, bu yılın başlarında Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin reklam yüzü olmuştu ve o zamandan bu yana çeşitli tanıtım içerikleri paylaşıyordu.

Fakat Gal Gadot’un son attığı tweet, mizah ve eleştirileri beraberinde getirdi. ‘Say hello to my new Mate’ (Yeni Mate’ime merhaba deyin!) yazan Gadot, ayrıca Huawei Mate 10 Pro kullandığı bir videoyu da tweete ekledi. Sorun şu ki; tweet bir iPhone’dan atılmıştı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gal Gadot ise durumun yanlış anlaşıldığını söyledi. Dünyanın neresine giderse gitsin yanında Huawei P20 ve Mate 10 Pro bulunduğunu söyleyen Gadot, iPhone kullanmadığını belirtti.

Hollywood oyuncusu olmak, yoğun bir programa sahip olmak anlamına geliyor. Bu nedenle ilgili tweeti Gal Gadot adına reklam ekibinden biri kendi kişisel telefonundan paylaştı. Fakat ne yazık ki o kişi tweetin atıldığı cihazın görüldüğünü bilmiyordu.

Fakat bu kaza, ‘Twitter for iPhone’ etiketinin yarattığı ilk can sıkıcı durum değil. 2014 yılında LG, iPhone 6’ya sataştığı bir tweeti iPhone’dan attı. Keza 2015 yılında da Blackberry, resmi Instagram hesabını iPhone kullanarak tanıttı. 2016 yılında ise ABD Başkanı Trump, iPhone’dan atılan bir tweet ile vatandaşları Apple ürünlerini boykot etmeye çağırmıştı.