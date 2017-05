Wonder Woman İçin Gelen İlk Tepkiler: Kesinlikle Muhteşem!

Wonder Woman'a izlemeye giden yabancı basın, inceleme için ambargo bulunmasına rağmen Twitter'dan film hakkındaki düşüncelerini söylediler. Yorumlara göre Wonder Woman, The Dark Knight'tan beri en iyi DC filmi.

DC’nin sevilen karakterlerinden Wonder Women’in solo filminin çıkmasına iki hafta gibi kısa bir süre kaldı. Türkiye’de 2 Haziran’da sevenleri ile buluşacak Wonder Women, şu anda ana medyanın beğenisine sunulmuş durumda. Tam incelemeler şu anda ambargo altında, ancak filmi izleyen kişilerin Twitter’daki mesajları son derece olumlu gözüküyor. Gal Gadot gibi “Wonder Women” olmaya en uygun oyuncusu ile uzun yıllar görmeyi beklediğimiz Wonder Women’in ilk filmine gelen tepkiler bu şekilde; Wonder Women muhteşem. En son DC filmlerinde favori filmim. Korkunç, eğlenceli, iyi yazılmış ve tam bir baş belası. Wonder Women'ın güzel yanı muhteşem Wonder Women olması. Gal, tam bir Wonder Women'dır. Wonder Women, bugüne kadarki en iyi DC filmi. Film çok iyi. Kesinlikle sevdim. Bravo. Wonder Women'ı sevdim. Bana Christopher Reeve'in Superman karakterini hatırlatıyor. Gerçek süper kahramanımızda, şu anda ihtiyaç duyulan endişe ve erdem bulunuyor. Wonder Women, bugüne kadarki en iyi DCEU filmidir. Gal Gadot'un Diana kalbi onu güçlendiriyor ve efsanevi 1. Dünya Savaşı hikayesine geçişte gerçekten işe yarıyor. Wonder Woman'ın The Dark Knight'dan bu yana en iyi DC filmi olduğunu bilmekten çok memnunuz. Zaten onu tekrar görmek için sabırsızlıkla bekliyorum. Wonder Woman, beklediğim DC filmi. Heyecanlı, ilham verici, eğlenceli ve gerçekten huşu uyandıran aksiyon sahneleri var. Wonder Woman, kusursuz bir süper kahramanımızdır. Her saniyesine bayıldım. İnanılmaz çalışma. Wonder Woman'ın bir patlama olduğunu ve Gal Gadot'un harika olduğunu bildirmekten mutluluk duyuyoruz. Chris Pine ile olan kimyası manyetiktir. Kesinlikle önerilir. Bu açıklamalar dışında da görüşlerini belirten birçok insan var. Filmi izleyen kişiler filmden mutlu ayrılmışlar. Normalde medyanın Marvel'ın elinde olduğundan şikayet edilirdi, ancak medya bu sefer Wonder Woman'a bayılmış gözüküyor. 2 Haziran'da sinemaseverlerle buluşacak Wonder Woman'a gitmeyi düşünüyor musunuz? Samsung Galaxy S8+ Hediye Ettiğimiz Videomuzu İzlemek İçin Buraya Tıklayın!

