Wonder Woman'ın Son Fragmanı Yayınlandı!

TV spotlarından, iki fragmandan, küçük teaserlardan sonra Wonder Woman'ın nihai fragmanı yayınladı. DC Comics-Warner Bros ikilisi bu kez turnayı gözünden vurmuş gibi.

Maalesef eleştirmenlerin Marvel Comics'e duydukları sempati, bazı DC Comics filmlerine antipati duymalarına neden olabiliyor. Batman V Superman: Dawn of Justice filmi, çizgi romana son derece sadık kalmış, karanlık ama kaliteli bir film olmasına rağmen eleştirmenlerin hışmına uğradı ve yapım 900 milyon dolarlık gişe hasılatı bandına zorlukla ulaştı.

Ancak bu kez Warner Bros-DC Comics turnayı gözünden vuracak gibi. Zira fragmanda karanlık unsurlarla aydınlık unsurlar son derece başarılı bir şekilde harmanlanmış. Eğer filmde de bu hava yansıtılırsa, Marvel Cinematic Universe hayranı eleştirmenlerin bile eleştiri yapacak fazla malzemesi olmayacak. Gal Gadot'un başrolünü üstlendiği film, 2 Ağustos 2017'de gösterime girecek.