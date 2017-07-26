Wonder Woman 2'nin Çıkış Tarihi Açıklandı!

Birçok kişi tarafından fazlasıyla sevilen Wonder Woman'ın yeni filmi 2019'da vizyona girecek.

Patty Jenkins’in yönetmenliğini yaptığı Wonder Woman, vizyona girmesinin ardından 53 gün geçti. Film vizyona girdikten sonra Amerika'da 389 milyon dolar ve uluslararası platformda da 390 milyon dolar elde ederek toplamda 779 milyon dolarlık gişe yapmayı başardı.

Bu başarının ardından yakında Warner Bros’un 2. filmin duyurusunu yapması bekleniyordu ki, Warner Bros güzel haberi sonunda duyurdu.

“Wonder Woman 2” ismiyle duyurulan yeni film 13 Aralık 2019’da vizyona girecek. Sürecin uzun olduğunu görmek hepimizi üzse de, bu süreçte DC evreninden başka filmlerin çıkacak olması kullanıcıların dayanma gücünü artıracaktır.

Yeni gelen filmin yönetmen koltuğunda yine Patty Jenkins’in oturacağını duyuran Warner Bros, Wonder Woman 2’nin hikayesinin Jenkins, Jon Berg ve DC film evreninin yönetmeni Geoff Johns’la birlikte yazılmaya başladığını bildirdi. Ayrıca "muhteşem" kadın rolünde, yine güzel oyuncu Gal Gadot oynayacak.

Warner Bros Pictures Başkanı ve CCO Tomby Emmerich, Variety’ye verdiği bir röportajda devam filminin 1. Dünya Savaşı’nda yer almayacağını, ancak günümüz yerine yeniden geçmişte geçebileceğini bildirdi.

Wonder Woman’ın ilk filmini sevenler yeni filmin çıkacak olmasını memnuniyetle karşılarken tek sıkıntı, vizyona gireceği tarih için biraz fazla bekleyecek olmaları.