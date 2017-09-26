WordPress Artık Google Fotoğraflar İle Uyumlu Çalışıyor

WordPress Google ile "Google Fotoğraflar"ın WordPress ile uyumlu çalışması konusunda anlaşma sağladı.

WordPress'in duyurduğuna göre, şirket Google ile "Google Fotoğraflar" uygulamasıyla Wordpress'in sisteminin uyumlu olması üzerine anlaştı. Artık WordPress kullanıcılarının sitelerine, bloglarına veya kendi paylaşım hesaplarına fotoğraf koyarken doğrudan "Google Fotoğraflar"ı seçerek, hesaplarına aktardıkları fotoğraflardan faydalanabilecekler.

WordPress yeni site kuracaklar için çoğu zaman basit, ücretsiz ve etkili bir sistem sağlıyor. Özellikle de açık kaynaklı olmasından dolayı hem bedava hem de paralı olmak üzere milyonlarca hazır temaya sahip olduğundan dolayı, özellikle de bu işte neredeyse herkes tarafından kullanılan bir sistem olma yolunda ilerliyor. Bu özellikle de birlikte mobil platforma olan uygunluğunu gün geçtikçe arttıran WordPress'in artık karşısında bu anlamda da rakibi kalmayacak gibi gözüküyor.

Fotoğrafları kendi "Google Fotoğraflar" hesabınıza aktardığınız fotoğraflardan ekleme için, Wordpress ve Google hesaplarınızı eşleştirmeniz yeterli. Özellikle de Google'ın kendi sahip olduğu ve Wordpress'in de neredeyse rakibi olan "Blogspot"un işin açıkçası Wordpress'e göre tek öne çıktığı yön buydu. Bu sayede WordPress bu özelliği de edinerek durumu eşitlemiş gibi gözüküyor.