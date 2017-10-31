World Of Final Fantasy PC'ye Geliyor!

Bir süredir Final Fantasy severlerin gözde RPG'si olan ve sadece Playstation 4 ve Playstation Vita'da olan World Of Final Fantasy gelecek ay PC için çıkacak.

RPG yani "rol yapma oyunu" severlerin oldukça iyi yorumlarını alan ve şimdilik sadece Playstation 4 ve Playstation Vita için yayında olan World Of Final Fantasy, 21 Kasım 2017'de PC için Steam'e geliyor. Sevilen oyun yaklaşık 40 dolar gibi bir fiyatla çıkacak(Türkiye fiyatı daha resmi olarak açıklanmadı).

PC'ye çıkışına özel olarak oyunun yayıncısı Square Enix oyunun özel bir tanıtım videosunu yayınladı. Playstation 4 ve Vita versiyonundan fazla farklı olmayacak olan oyun başarılı RPG yapısını şimdi de bilgisayara taşımaya hazırlanıyor diyebiliriz. Ayrıca Steam'e gelişiyle birlikte oyuna ait "Steam başarımları" ve takas kartları kazanılabilecek. Yine de oyunun bir nebze pahalı bir fiyattan Steam'e girdiğini belirtmekte fayda var.

Çok fazla yüksek bir sisteme de ihtiyaç duymayacak olan oyunun zaten öyle fazla başarılı grafikleri de yok. Ancak "rol yapma" türü oyunlarda diğerlerine nazaran içeriksel başarısı ile öne çıkan bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Oyunu eğer halihazırda Playstation 4'ünüze veya Vita'nıza indirmek için buradaki ve buradaki bağlantıları kullanabilirsiniz. Steam sayfasına da buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz?