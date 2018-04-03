World of Tanks, oyunun konsol versiyonları için hikaye odaklı üç yeni ana görev sundu. Yeni görevler yalnızca Xbox One, Xbox 360 ve PS4 için kullanılabilir olacak.

World of Tanks için ücretsiz oynanabilen bir PC versiyonu da mevcut ancak tek oyunculu görev sistemi yalnızca konsollar için mevcut. Oyuna gelen yeni görevler de bu yüzden yalnızca Xbox One, Xbox 360 ve PS4'de oynanabilecek. 14 milyondan fazla oyuncusu olan oyun, 2017'nin Ağustos ayından beri hikaye odaklı ana görevler sunuyor. Oyuncular, gelen görevlere ücretsiz olarak sahip oluyor.

Oyunun yaratıcısı olan Wargaming, gelen yeni görevlerin, 2. Dünya Savaşı döneminde ancak alternatif bir evrende geçtiğini açıkladı. Bu alternatif evrende 2. Dünya savaşı sonlanmamış ve aradan geçen seneler boyunca dünya dur durak bilmeden savaşmış durumda. Gelecek olan üç yeni öykü ve görev de, böyle bir dünyada geçiyor.

Yine Wargaming'in verdiği bilgiye göre, oyun önceden gelen beş savaş öyküsü de düşünüldüğünde oyunculara yaklaşık olarak 15 saatlik bir ekstra oyun süresi sunuyor. Ancak çoğu oyunda mümkün olmadığı gibi World of Tanks'da da, oyunun bilgisayar üzerinden oynanan ücretsiz versiyonlarında bu hikaye tabanlı görevler yer almıyor. Oyuna gelen bu yeni hikayelerin de önceki görevler gibi sevileceği düşünülüyor. Tabii ki tüm oyun güncellemelerinde yaşandığı gibi, beğenilmeyen ve eleştiri alan durumlar muhakkak olacaktır.