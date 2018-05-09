WoW'a DDoS Saldırısı Yapan Adam, 1 Yıl Hapis Yatacak

World of Warcraft adlı MMORPG oyununa DDoS saldırısında bulunan Calin Mateias, geçen yıl Romanya'dan Amerika'ya iade edilmişti.

38 yaşındaki Romen bir adam, 2010 yılında World of Warcraft'a karşı DDoS saldırısı düzenlemesi sebebiyle ABD federal hapishanesinde bir yıl boyunca hapis yatacak. Şubat 2010 ve Eylül ayları arasında oyun içi tartışmalardan ötürü Mateias, Avrupa'daki World of Warcraft sunucularına DDoS saldırıları yapmaya başladı.

Mateias, FBI tarafından yürütülen bir soruşturma sonrasında yani 2011 yılında suçlu bulunmuş, geçen yıl ABD'ye iade edilmişti. 20 Kasım 2017'den beri gözaltında olan adam, kasıtlı olarak korunaklı bilgisayarlara zarar vermek suçundan ceza aldı. Bununla birlikte ABD hükümeti, 2004 yılındaki Ingram Micro'ya yapılan soygun girişimiyle ilgili suçlamaları da üzerine aldı.

Mateias'a bir yıllık hapis cezasının yanı sıra verdiği hasarların karşılığı olarak Blizzard'a 30.000 dolar tazminat cezası ödemesine karar verildi. NBC adlı haber şirketine göre Mateias bu cezayı daha önceden de ödemişti. İşin FBI'a kadar gitmesi, artık Amerika hükümetinin sanal oyunları ne kadar ciddiye aldığının bir göstergesi.