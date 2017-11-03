World Of Warcraft İçin Resmi Vanilla Sunucusu Geliyor

Oyunun fanatikleri uzun yıllardır WOW'un vanilla sunucusunu kendileri yapmaya çalışıyor, orijinal haliyle oynayabilmek için ellerinden gelen çabayı sarf ediyorlardı. Ama artık firmanın çıkaracağı yeni sunucu ile buna gerek kalmayacak.

Blizzard Entertainment, World of Warcraft’ın resmi olarak klasik tipte bir ‘vanilla’ sunucusu alacağını bildirdi. Söz konusu haber, bu yılın BlizzCon etkinliği açılış töreninden geliyor.

World of Warcraft Classic, takipçilerin World of Warcraft’ın orijinal versiyonuna dayalı bir sunucu için uzun zamandır talepte bulunuyor olmalarına Blizzard'ın bir cevabı olma anlamı taşıyor.

Yapımcı J. Allen Brack, sunucu ile ilgili bilgiler içeren bir fragmandan sonra “Orijinal, klasik WOW’dan edindiğimiz eğlenceyi yeniden sağlayacak bir oyun deneyimi sağlamak istiyoruz” dedi.

Oyunun hayranları yıllardır kendi vanilla sunucularını yapmak için çalışmalar yürütüyorlar. Bunlardan bazıları Blizzard Entertainment tarafından isim hakkı ve diğer nedenlerden ötürü kapatılmıştı. Fakat buna rağmen oyuncular, klasik WOW oyun biçimine dönme arzusundan vazgeçmediler. Oyuncuların istedikleri oyun biçimi, oyunun ilk çıktığı andan Burning Crusade paketine kadarki bölüm. Bu paketin 2007 yılında çıkışıyla birlikte oyun büyük oranda değişikliğe uğramıştı. 2010 yılında çıkan ‘Cataclysm’ de hayranların oyunun ‘vanilla’ versiyonu olarak adlandırdıkları içeriği daha da bozmuştu. wow betada olay 'pvp' idi. Pve ise çok nadirdi. Bu nedenle, eski yeni High Warlordlar göreceğimiz kesin gibi görünüyor. Bu arada WOW'u Classic'te oynamayan kişiler, level atlamanın eskiden nasıl bir işkence olduğunu görecekler.

Brack’ın söylediğine göre resmi Classic versiyon şu an itibariyle yapım aşamasında.