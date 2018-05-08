Wow para birimi olan Wow Token, ekonomisi günden güne daha da kötüye giden Venezuela'nın para birimi bolivar'dan tam 7 kat daha değerli hale geldi.

İç karışıklıklardan bir türlü yakasını kurtaramayan Venezuela’nın para birimi de bu karmaşadan oldukça etkilenmiş olacak ki bugünlerde tekrar trajikomik bir karşılaştırmanın konusu olmuş durumda. Yapılan kıyaslamaya göre World of Warcraft’ın oyun içi para birimi Venezuela’nın para birimi bolivar’dan tam 7 kat daha değerli durumda.

WoW Token olarak adlandırılan para birimi, günümüzde sıklıkla bir eğlence unsuruna yakın bir bakış açısı ile günümüz para birimleriyle karşılaştırılmaya devam ediyor. Bu hesabın nasıl yapıldığına gelirsek 1 dolar üstünden alınan Wow Token’ı miktarı ile 1 dolar üstünden alınan ‘bolivar’ miktarının karşılaştırılmsına dayanıyor. Bugün Google verilerine göre 1 dolar’a alınan bolivar miktarı ise tam 69.900 değerine tekabül ediyor. İşin Wow boyutunda ise bu durum 1 dolar’a karşılık 10.000 WoW Token’ına denk gelmekte.

Sonuç olarak; trajikomik bir şekilde Azeroth’daki ekonomi, Venezuela’dan çok daha iyi bir dönem geçiriyor. Haziran ayı itibariyle Venezuela para biriminde düzenlemeye gidecek olsa da sorunlarını tam anlamıyla aşması şimdilik oldukça zor görünüyor.