WoW Sanal Parası, Venezuela'nın Para Biriminden Daha Değerli

World of Warcraft sanal oyun parası, Venezuela'nın para birimi olan Bolivar'ın iki katına yakın olduğu görülüyor.

Geçtiğimiz yıldan bu yana büyük bir ekonomik krizin içinde olan Venezuela'nın geçtiğimiz kasım ayında dolar kaşısında %60 oranında değer kaybettiği ortaya çıkmıştı. Venezuela vatandaşı olduğu iddia edilen Kaleb isimli bir kullanıcı, oldukça büyük bir oyuncu kitlesine sahip olan World of Warcraft oyunun sanal altın parasının Venezuela'nın para birimi olan Bolivar'dan daha çok değerli olduğunu belirten bir tweet attı.

Resmi olmayan bilgilere göre oyun parası, Bolivar'dan daha değerli. Bolivar'ın değeri, Venezuela'daki enflasyonun hızlanmasıyla daha çok değer kaybetti. Dünya üzerinde sanal para birimleri gerçek para birimlerinden daha çok değerli olmaya başladığı bu zamanlarda, ülkeler tarafından yapılacak bir yaptırım henüz söz konusu değil. Ancak bu şekilde devam ederse, sanal para birimlerini hayatımızda daha çok göreceğiz.