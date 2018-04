World of Warcraft'ın 7. Ek Paketi Ağustosta Çıkıyor.

Dünya çapında birçok hayranı olan World of Warcraft'ın yedinci ek paketi olan 'Battle for Azeroth' ağustos ayında piyasaya sürülecek.

Hearthstone, Overwatch gibi online oyunlarla dünya çapında büyük yankılar uyandıran şirket Blizzard'ın bir diğer efsane oyunu da bildiğimiz üzere World of Warcraft. Blizzard, World of Warcraft'ın yeni eklenti paketi olan 'Battle for Azeroth' için çıkış tarihini açıkladı.

Önceden de belirtildiği gibi, oyunun tüm sürümleri 110 seviyelik bir karakter seviye yükseltmesiyle birlikte geliyor. Buna ek olarak oyunu önceden sipariş edenler, Allied Races'ın ilk dört içeriğini ücretsiz olarak elde edebilecekler.

Battle for Azeroth, birçok yarış ve benzersiz birçok ırksal özellik ve yetenekle birlikte çıkacak. Blizzard yayın tarihini duyurmakla birlikte, Collector’s Edition; yani koleksiyoncu sürümünü de duyurdu.

Dijital Deluxe Edition'da yer alan öğeler ise aşağıda bulunan listedeki gibi olacak:

Hearthstone için özel deste arkası tasarımı.

StarCraft 2 özel spreyleri.

Overwatch'ın ses efektleri, duyguları, spreyleri ve simgeleri.

Heroes of the Storm Primal Flamesaber'den binekler.

World of Warcraft: Battle for Azeroth Collector's Edition şu anda ön sipariş edilebilir durumda. 99.99 dolar üzerinden satılacak olan ek paketin Türkiye fiyatı ise henüz duyurulmadı.