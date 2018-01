World of Warships Blitz iOS ve Android İndir

Wargaming’in sevilen oyunu World of Warships, “World of Warships Blitz” ismiyle mobil platformlara geldi.

PC oyuncularının en çok sevdiği ücretsiz online oyunlardan olan World of Warships’in özelliklerinin kısılıp ufak tefek değişikliklerin yapıldığı versiyonu World of Warships Blitz, Android ve iOS platformlarında yayınlandı. Wargaming’in en sevilen oyunları arasında yer alan World of Warships, adından da anlaşılabileceği üzere devasa savaş gemileriyle deniz savaşları yaptığınız özel bir stratejik tabanlı PvP oyunu.

Takım oyunlarını seviyorsanız, taktik ve becerilerinizi geliştirecek bu oyunu da muhakkak seversiniz. Uzun bir süre boyunca World of Warships oynamış birisi olarak, bu oyunun mobil platformlar için çıkmasına çok sevindim. Zaten mekanik olarak mobil platforma çok yatkın olan World of Warships’in birkaç detayını değiştiren Wargaming, World of Warships Blitz ismiyle mobil platformlara uygun bir hale getirdi. Hatırlarsanız, daha önce de bir başka Wargaming oyunu World of Tanks’in World of Tanks Blitz isminde bir mobil oyunu çıkmıştı.

Oyuna ilk başladığınızda karşınıza çıkacak pek çok şey kafanızı karıştırabilir. Her biri ayrı bir amaca hizmet eden savaş gemileri, bu savaş gemilerine yapacağını eklentiler, kaptanlar gibi özellikler, mücadele sırasında sizin kişiliğinizi belirleyecek. 2. Dünya Savaşı’nda geçen oyunları seviyorsanız, tamamı bu dönemden kalma gemilerle en iyisi olmaya çalışabilirsiniz.

World of Warships Blitz’i hemen şimdi indirmek istiyorsanız, aşağıdaki linklerden size uygun olana tıklamanız yeterlidir.