Blizzard GIST 2017 için Türkiye'ye Geliyor

Bu yıl ikincisi düzenlenecek Gaming Istanbul fuarının katılımcılarından biri de World of Warcraft, Overwatch ve Hearthstone gibi oyunlarıyla tanıdığımız Blizzard olacak.

World of Warcraft, Overwatch, Diablo ve Hearthstone gibi oyunlarıyla dünya genelinde milyonlarca oyuncuya ulaşan oyun şirketi Blizzard'ın Gaming Istanbul 2017 fuarının katılımcılarından biri olacağı açıklandı. Özellikle uluslararası bir fuar olma hedefindeki Gaming Istanbul için Blizzard'ın fuara katılım sağlaması da önem taşıyor.

Ülkemizde bir süredir çeşitli oyun fuarları düzenleniyor ancak bu fuarlar genellikle oyuncuların dışında daha genel kitleye hitap eden oyunların ve dijital medyada tanınmış isimlerin katılımıyla geçiyor bu nedenle de fuarlar özellikle video oyunları açısından zayıf geçiyor ancak görünüşe göre 2 - 5 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenecek Gaming Istanbul bu açıdan dengeleri değiştirecek. Özellikle de katıldığı tüm fuarlarda oyuncuları etkileyecek stantlar hazırlayan Blizzard'ın da fuar için Türkiye'ye gelmesi iyiye işaret.

Şimdilik net bir şekilde Blizzard'ın fuarda neler yapacağına dair bir bilgi yok ama yine de Blizzard'ın Türkiye'de düzenlenen bir oyun fuarına katılması hem Gaming Istanbul'un dünyaya tanıtılması hem de yabancı basının fuarı takip etmesi açısından önemli olabilir.