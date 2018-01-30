Wozniak, Elon Musk'ın Sözünü Tutmamasından Şikayetçi Oldu

İsveç’teki İskandinav İş Forumu’nda konuşan Apple ortak kurucusu Steve Wozniak, Tesla ve Elon Musk hakkında hayal kırıklığına uğradığını açıkladı.

Apple’ın ortak kurucularından Steve Wozniak, Elon Musk hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Wozniak, şu anda Musk’ın söylediği hiçbir şeye inanmadığını, ancak Tesla araçlarını hala sevdiğini açıkladı. Musk’ın sürekli verdiği sözlerden bıktığını ve Tesla’nın yanlış zamanlı yönlendirme çabalarını bırakması gerektiğini söyleyen Wozniak, Tesla dışında kendi kendine giden araçlar üreten diğer firmaların da teknolojik olarak ilerleme kaydettiğini açıkladı.

Wozniak, önceki açıklamalarında Tesla ve Elon Musk’a methiyeler düzmüş, geleceğin teknolojik atılımını Apple’ın değil Tesla’nın yapacağını açıklamıştı. Tesla araçlarını çok sevdiğini her fırsatta dile getiren Wozniak, açıklamaların ardından geçen süreçte Musk’ın ilan ettiği zaman çizelgesine sadık olmadığı için hayal kırıklığına uğradığını açıkladı. Wozniak, “Artık Elon Musk ya da Tesla’nın söylediği hiçbir şeye inanmıyorum” dedi.

Wozniak, bu açıklamalarıyla birlikte Audi ve BMW’nin Tesla’yı geçtiğini belirterek, uzun süre gündem olacak açıklamalar yaptı. Gerçekten Tesla’yı sevdiğini söyleyen Woz, buna rağmen gelecekte Musk tarafından verilen sözlere daha az inanacağını ve kendisini beklentiye sokmayacağını açıkladı.

Elon Musk’ı Steve Jobs’la karşılaştıran Wozniak, Musk’ın Steve Jobs gibi iyi bir satış elemanı olduğunu, ancak birden fazla şirkette çok fazla projeyi aynı anda yürüttüğü için projelerini hedeflenen tarihte çıkaramadığını söyledi. Musk şu anda Tesla, SpaceX ve Boring Company gibi 3 şirkette aktif hizmetler vermeye çalışıyor. Peki, sizce bir insanın bu kadar çok işe aynı anda koşturması mümkün mü? Yorumlarınızı bekliyorum.