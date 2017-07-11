Kullananların Hayatını Kurtaracak Kadar Değerli Bileklik!

Wrixo, acil durumlar için sağlık bilgilerinizi içinde barındıran bir bileklik tasarladı. Bileklik, Wrixo'nun web sitesinden ön siparişe sunuldu.

Gündelik hayatımızda başımıza nelerin gelebileceğini kestiremiyoruz. Kan grubumuzu, bulaşıcı hastalıklarımızı, ilaç alerjilerimizi doktora anlatamayacağımız bilincimizin kapalı durumlarda, Wrixo'nun ürettiği bu bileklik devreye giriyor. Acil müdahale ekiplerinin hastanın t ıbbi geçmiş, reçeteler ve alerjiler de dahil olmak üzere önemli sağlık bilgilerine, önceden basılan QR kodu veya dahili NFC çipi ile kolayca ulaşması planlanıyor.

Fiyatı 19 dolardan itibaren başlayan ürün , doktorların bilgiye tarama yoluyla erişmesini sağlamak için QR kodunu veya NFC'yi kullanıyor. QR kodu ve NFC okuyabilen telefona sahip acil durum müdahalecilerinin bilgi için bilek bandına dokunması yeterli olacak . Wrixo'nun tıbbi bilgi ve kayıtlar için bulut depolama hizmetleri, hem ücretsiz hem de premium (ayda 6 dolar) katmanlar halinde sunulacak.

Şu anda, bu bilekliklerin acil durumlarda nasıl etkili bir performans göstereceğini anlatan bir şey yok, ancak şirket bu cihazın başarıya ulaşacağından emin!

Wrixo'nun kurucusu George Shih, bir basın açıklaması yaparak "Gerçekten hayat ile ölüm arasındaki fark olabilir, a cil tıbbi personelin hasta kayıtlarına ve bilgilere derhal erişebilmesi, böylece uygun tedaviyi birkaç saniyede yapabilmesi çok önemlidir."

Kullanım alanını genişletmek istersek isminizi, ev adresinizi, telefon numaranızı kaydederek kaybolma riskine karşı küçük çocuğunuza ve evcil hayvanınıza takabilirsiniz.

Ön sipariş verenlerin kafasındaki soru işareti ise güvenlik. Bütün bilgilerimizi içinde barındıran bu bileklik kaybolduğu zaman şirket nasıl bir güvenlik önlemi alacağı merak konusu.