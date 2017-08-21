iPhone 8'in 3D Yüz Tarayıcısı Karanlıkta da Çalışacak!

Wall Street Journal'da yayınlanan rapora göre iPhone 8'in 3D yüz tarayıcısı düşük ışıkta dahi çalışabilecek.

Wall Street Journal uzmanları, iPhone 8’de bulunması beklenen 3D tarayıcının karanlık ortamlarda dahi yüzümüzü algılayabileceğini ve sorunsuz bir şekilde çalışacağını söylediler.

WSJ’nin elde ettiği rapora göre, Apple başarılı bir şekilde 3D yüz tanıma teknolojisini iPhone’lara uyguladıktan sonra, Touch ID’de olduğu gibi Android üreticiler de parmak izi tarayıcıdan yavaş yavaş uzaklaşarak 3D yüz algılama teknolojisine geçecekler.

iPhone 8’in ‘yapılandırılmış ışık’ teknolojisi, S8’de gördüğümüz yüz tanımanın aksine nesneleri 2 boyutlu değil 3 boyutlu olarak algılıyor. Bu sayede eğer ikiziniz yoksa ve yüzünüzde herhangi bir aksesuar olmadan yüz tanıma kilidini ayarladıysanız, kilidin aşılması imkansız.

Cihaz, kızılötesi vericisi ile karşısındaki nesneye binlerce kızılötesi nokta gönderir ve ışığın kırılmasını ölçerek nesneyi üç boyutlu olarak modeller. Üstelik tüm bunları birkaç milisaniye içinde yapar. Bu sayede parmak izi tarayıcılardan hem daha hızlı hem de daha güvenli bir telefon kilidiniz olur. Ayrıca, kızılötesi ışınlar ile tarama yaptığı için ortamda ışığın az olması tarayıcının performansını düşürmez.

Qualcomm, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada önümüzdeki yıl çıkaracağı üst düzey işlemcilerin 3D yüz tanıma teknolojisini destekleyeceğini belirtmişti. Bu da, gelecek yıllarda çıkacak Android amiral gemilerinde 3D yüz tanıma kilidinin bulunabileceği anlamına geliyor. Belki de Galaxy S9’da bu teknolojiyi görürüz.

Apple’ın 3D yüz tarayıcısı, Apple Pay ile kullanılacak kadar güvenli olacak. Ayrıca cihaz tek açıdan sizi gördüğünde dahi çalışacağı için kullanımı kolay olacak. Apple, yeni çıkaracağı çerçevesiz telefonlarda parmak izinin fazlalık olduğu için 3D yüz kilidine ekstra önem veriyor.