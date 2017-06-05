WWDC 2017'de Tanıtılan Her Şey!

Apple'ın San Francisco'da düzenlediği WWDC 2017 etkinliği geride kaldı. Peki etkinlikte neler tanıtıldı?

Sonunda beklediğimiz gün geldi, çattı ve Apple, yıl içindeki en önemli iki etkinliğinden biri olan WWDC'yi gerçekleştirdi. Bildiğiniz gibi WWDC etkinliklerinde Apple, işin yazılımsal yönüne daha fazla ağırlık vererek yeni işletim sistemlerini ve bu sistemler ile birlikte cihazlara gelen yeni özellikleri tanıtmakta.

Bu etkinlikte de karşımıza oldukça önemli yazılımsal bazda yenilikler çıktı. Şimdi gelin, Apple'ın WWDC 2017'de tanıttığı şeylerin tümüne bir göz atalım:

Siri'nin gücünü arkasına almış watchOS 4!

Giyilebilir teknoloji sektöründe akıllı saatleri ile boy gösteren Apple, her sene olduğu gibi bu sene de akıllı saatlerinde sunduğu işletim sistemini güncelledi. watchOS 4, önceki sürümlerden farklı olarak Siri'nin gücünü tam anlamıyla kullanacak.

Yeni müzik programı, saat yüzleri ve Siri destekli olarak otomatik bilgilendirmeler sunabilecek watchOS 4, akıllı saat deneyimini de çok daha üst seviyeye çıkaracak.

Tasarımı kadar fiyatı ile de dikkat çeken yeni iMac Pro!

Yeni bir iMac modeli tanıtmayışının üstünden epey bir zaman geçen Apple, bu durumu WWDC 2017'de değiştirdi ve tüm zamanların en güçlü iMac Pro'sunu, Intel'in yeni Kaby Lake işlemcisi ile birlikte sundu. Yeni iMac Pro, tasarımı ve özellikleri ile göz doldursa da fiyatı da oldukça dikkat çekici.

Yeni özellikler ile iMac'lere doping!

iMac Pro'yu tanıtmasının yanı sıra hali hazırda mevcut olan iMac'lerini de teknik özellikler bağlamında güncelleyen Apple, tasarımlar olarak cihazlarında -neredeyse- bir değişikliğe gitmese de özellikler konusunda oldukça önemli ve dikkat çekici şeyler yapmış durumda. Özellikle sanal gerçeklik deneyimini adeta zirveye çıkaracak yeni iMac'ler, tıpkı iMac Pro'da olduğu gibi Kaby Lake işlemci de barındırmakta.

MacBook Pro'lar da iMac'lerin izinden!

Tıpkı iMac'lerde olduğu gibi Apple, MacBook Pro'ları da güncelledi. Yine tasarımdan ziyade teknik özellikleri ile güncellenen yeni MacBook Pro'ların en önemli özelliği, kuşkusuz WWDC 2017'nin gizli yıldızı konumundaki Kaby Lake işlemcilerdi. Kaby Lake işlemci ile güncellenmiş MacBook Pro ailesinin fiyatları da değişmiş durumda.

Bir güncelleme de Sierra'ya!

iMac ve MacBook Pro'larını yeni özellikler ile güncelleyen Apple, cihazlarında sunduğu işletim sistemi Sierra'yı da 'High Sierra' adıyla güncelledi. Özellikle kullanıcı güvenliğinin ön planda olduğu yeni sürümde Apple, ayrıca sistemi mobil cihazlarda bulunan özelliklere benzer, pratik kullanım imkanları sağlayan yeni özellikler ile güncellemiş durumda.

Arttırılmış gerçeklik, Apple'dan sorulacak!

Rakiplerinin aksine sanal gerçekliği es geçerek direkt olarak arttırılmış gerçekliğe yönelmeye hazırlanan Apple, bu konuda önemli somut adımlarından birini ARKit ile atacak. Geliştiricilere yönelik olacak ARKit, geliştiricilerin iPhone ve iPad'e yönelik arttırılmış gerçeklik uygulamalarını geliştirmelerini sağlayıp bu alanda Apple'ın elini güçlendirecek.

iPad Pro ailesine yeni bir 'boyut'

Hali hazırda 9.7-inçlik iPad'i ve 12.9-inçlik iPad Pro'su mevcut olan Apple, şimdi de 10.5-inçlik yeni iPad Pro'su ile ekran boyutu bağlamında bu iki modelin arasına bir yenisini daha ekledi. Özellikle masaüstü bilgisayar seviyesindeki işlemcisi ve iPhone 7 ile aynı kamera kalitesine sahip oluşu ile yeni iPad Pro, oldukça cezbedici diyebiliriz.

Ve gecenin yıldızı: iOS 11!

Sadece bu yıl değil, geçtiğimiz yılın sonlarından beri sürekli gündemde olan, gerek ekran görselleri, gerekse farklı sızıntıları ile ara ara hakkında bilgiler edindiğimiz iOS 11, sonunda resmi olarak tanıtıldı. Kuşkusuz WWDC 2017'nin en önemli şeyi olan iOS 11, Apple kullanıcılarının uzun süredir istediği pek çok özelliği de bünyesinde barındırmakta. Özelliklerine göz attığımızda iOS 11 hakkında sanırız şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: iPhone 8, gerçekten bomba gibi olacak.