SEGA'nın Yeni WWE Oyunu Ücretsiz Olarak Yayınlandı!

WWE severler burada mı? SEGA tarafından geliştirilen mobil oyun, telefonlarınızdan WWE yarışına katılmanızı sağlayacak.

Sega’nın yeni oyunu WWE Tap Mania sonunda yayınlandı. İlk olarak Nisan ayında duyurulan oyun, Android ve iOS platformları için yayınlanmış durumda. WWE Tap Mania, oyuncuların süperstar kartları toplayarak bu kartlarla WWE şampiyonu olmalarını içeriyor.

Yaz aylarında hoşça vakit geçirmenizi sağlayacak oyunda The Rock, John Cena, Randy Orton, Undertaker, Brock Lesnar, Triple H, Charlotte, The Miz gibi WWE sahnesinde yıllardan beri savaşan insanlar bulunuyor. Oyunda erkekler dışında kadınların da mücadelesini görüyoruz. Sasha Banks, Dean Ambrose, Eddie Guerrero, Ultimate Warrior gibi isimler bunlardan bazıları.

Sega’nın yaptığı açıklamaya göre WWE’nin canlı TV yayınları(RAW, Smackdown Live, Royal Rumble, SummerSlam, WrestleMania) gerçekleştikçe oyunun içerisinde de günlük canlı etkinlikler düzenlenecek ve oyuncuların skor tahminleri yapması istenecek.

WWE Tap Mania, Android ve iOS cihazlarında ücretsiz olarak erişilebilir. Yalnız hatırlatalım, oyunun içerisinde yer alacak yeni karakterleri para ödeyerek de açabilirsiniz. WWE Tap Mania’nın linklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.