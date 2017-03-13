28. Yılını Kutlayan WWW.’nin Yaratıcısından Ciddi Uyarı!

Nimetlerinden faydalanan onlarca teknoloji varken elektrik enerjisinden sonraki en büyük yaşam kaynağımız haline gelen "www"in yaratıcısı, ciddiye alınması gereken uyarılarda bulundu.

Yüzyılın en büyük icadı, keşfi, buluşu, teknolojisi… Artık ne derseniz deyin, internet ve beraberindeki ağ teknolojisi hayatımıza öylesine işledi ki; onsuz nefes alamayacak konumdayız.

“www” koduyla dünyaya açılan bu büyük kapının elbette düşmanları çok fazla. Bilgi kirliliği ve manipülasyon teorilerinin birbirini takip ettiği dipsiz bir kuyu haline gelirken, belki de son yılların en çok dikkat çeken teori temelli uyarısı bizzat World Wide Web’in mucidi Tim Barner’s Lee’den geldi: Hükümetler ve sahte haberler aracılığıyla internet ağı yok edilecek!

Geçtiğimiz yıl Lee, gizlilik ve sahte haberlerden büyük endişe duyduğunu dile getirmişti. 28 yıl önce World Wide Web'i icat eden adam onu kurtarmak istediğini açıkladı. WWW'e ne olacağına dair planı yazdığını ve geçen yıl buluşunun başına gelen şeyler için çok üzüldüğünü ifade eden Lee, ayrıca Londra'daki bir konuşmasında şunları söyledi: Web'in gerçek potansiyelini tüm insanlığa hizmet eden bir araç olarak yerine getirmesi için mücadele etmem gerektiğine inanıyorum. Bunun için gerçekleşmesini planladığımız üç yeni eğilimden giderek endişe ediyorum.

Peki Lee’nin bu üç yeni eğilimden kastı neydi?

Birincisi, web üzerinde dağıtımda olan kişisel bilgilerin miktarı ile ilgili. Birçok site, körü körüne kabul ettiğimiz şartlar ve koşullarla sayfalarını aslında kolay kabul edilebilir kılıyor. Çoğu zaman biz o yazıların ayrıntılarını okumaya üşeniyoruz, ancak bu izinler kişisel bilgilerin ücretli paylaşımı anlamına geliyor.

Bir başka endişe ise haberin girişinde bahsettiğimiz bilgi kirliliği üzerine. Sahte bilgilerin yaygın şekilde dağıtılması ya da sahte haberlerin “clickbait” dediğimiz yöntemlerle hit almak adına çoğaltılması yanlış bilgilerin çok çabuk yayılmasına sebep oluyor.

Üçüncü eğilim ise bu bilgi kirliğine siyaseti karıştırıyor. Siyasi reklamlar ve söylentiler, organik bir yapıda olmadığı için sonsuza dek kalacak ve ulaşılabilecek kaynağa yükleniyor. Bir hata siyasi ya da küresel ekonomik krize sebep olabilir. Elbette gün geçtikçe bu durumun ciddiyeti anlaşılıyor.

WikiLeaks’in CIA sızıntıları için konuştu

Barner’s Lee, hükümetlerin vatandaşların internet kullanımını izlemesi konusundaki endişelerini dile getirdi ve WikiLeaks'in CIA belgelerini ifşa etmeleri konusunda onlarla hemfikir olduğunu belirtti: “Herkesi izlemek, her zaman haddini aşan bir harekettir. Bu durum internetin özgür alanını kısıtlıyor. Ciddi sağlık sorunları, cinsellik ve din karmalarını araştırmak, bilgi edinmek imkansız hale gelecek”

Lee ayrıca, 1989 yılından itibaren Web ile birlikte herkesin iş birliği yapması, bilgileri ve fırsatları özgürce paylaşması için açık bir platform yaratmayı düşündüğünü söyledi. Ancak gelinen noktada ulaşılan bilgi kirliliği ve sahte haberlerle durumun gittikçe umutsuzlaştığını belirtti.

Gizlilik ve siber güvenlik konusunda bir saldırı olarak gördükleri konulardaki endişelerini paylaşan mucit, World Wide Web için nasıl bir ‘kurtarma’ planı hazırladıklarından bahsetmedi. Milyarlarca insanın mahremiyetini ve güvenliğini tartışmak söz konusu olduğunda işin başında bulunan isimlerden belki de en güçlüsü Tim Barners Lee oluyor. Endişelerini çekinmeden dile getiren Lee, CIA’in bu konuda tüm dünyaya büyük bir ayıp yaptığını ima ediyor.

Lee’ye göre gelecek bir bakıma umut vadediyor. Zira kendisi sosyal medya kullanımının dünyaya getirdiği faydaları vurguladı. Bunu belkide oluşan olumsuz havayı dağıtmak için yaptığını söyleyebiliriz. Ne kadar açık yürekli de konuşsanız bazen bulunduğunuz mevki bile size hiçbir ayrıcalık sağlamayabilir. Lee aynı zamanda gerekli iyileştirmeleri yapmak ve mevcut açıkları tespit etme üzere kurulan dernek Web Foundation grubunun bir parçası.