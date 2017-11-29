X-Files: Deep State Şubat’ta iOS, Android ve Facebook'ta

90'lı yıllarda gösterimine başlanan filmin oyun versiyonu olan yeni yapım, filmden bazı karakterlerin görüntülerini de içerecek olmakla birlikte, filmin aslına da sadık kalacak.

X-Files (Gizli Dosyalar) 1990’larda yayınlanan, David Duchovny ve Gillian Anderson gibi gösteri yıldızlarını da içeren büyük bir yapım tarafından sunulan muhteşem bir hikayenin bir parçasını canlandırıyordu. Dizi, 2001 yılında yayınlanan 9. Sezonla sona ermişti fakat, 2016 yılında altı kısa bölümlük bir sezonla yeniden karşımıza çıkmıştı. Haziran ayında yayınlanacak olan yeni sezona daha birkaç ay olmakla birlikte, diziyle bütünleşecek yeni bir oyun mobil ortama ve Facebook’a gelecek gibi görünüyor.

The X-Files: Deep State adını taşıyan gizemli bir bulmaca oyunu olan oyun, Şubat’ta çıkacak. Oyunun görüntülerine baktığınızda, TV’dekine oldukça benzer şekilde sıra dışı eylemler üzerinde duran X-Files’ın dünyasına dalacaksınız. Projenin yapımcısı olan ’FoxNet Games’ filmin sevilen karakterlerinin bazı gösterilerinin oyunda yer alacağı sözünü verdi.

Bu oyunu ilginç kılan şeylerden biri de her ay çözülecek yeni vakaların olacak olması. Böylece oyunu bitirdiğinizde tekrar oynamak için bir çok nedeniniz olacak. Tekrar belirtelim; Deep State iOS, Android ve Facebook platformlarında oynanabilir olacak. Oyunun oynanması ücretsiz olacak ama, aynı zamanda oyun içi satın alımlar da bulunacak.