X-Men: Dark Phoenix Filmi Resmi Olarak Duyuruldu!

X-Men film serisi, çizgi roman serisindeki en önemli konulardan biri ile devam edecek.

X-Men evrenini epey bir karıştırması, karman çorman etmesinin ardından 'The Days of Future Past' ile sinema evrenini bir nevi düzlüğe çıkaran, daha sonrasında ise 'Apocalypse' filmi ile yeni oyuncularla, X-Men'i yeni bir yapılanmaya sokan Fox, şimdi de eski X-Men filmlerinde işlediği konuyu farklı şekilde yeniden ele alacak.

Daha önceden X-Men: Supernova adı ile gelmesi planlanan yeni X-Men filmi sonunda resmiyet kazandı ve filmin adı, 'X-Men: Dark Phoenix' olarak duyuruldu. Hatırlayacak olursanız Dark Phoenix teması, daha önceden X-Men: The Last Stand filminde de işlenmiş ve filmin odak noktasındaki Jean Grey, Wolverine'in ellerinde can vermişti.

Şimdi ise yeni X-Men serilerinde Jean Grey'i canlandıran Sophie Turner, bu kez Dark Phoenix olarak karşımıza çıkacak. Apocalypse filminde Phoenix formu ile gördüğümüz Jean Grey'in ne denli bir potansiyele sahip olduğu zaten filmde de açık şekilde sunulmuştu. Tabii o filmde Jean'in bu potansiyeli X-Men ekibinin işine gelmiş ve Apocalyspe'in yok edilmesini sağlamıştı fakat, yeni filmde bu kez X-Men ekibinin -muhtemelen- asıl yüzleşeceği şey Dark Phoenix, dolayısıyla da Jean Grey olacak.

Kısa bir süre sonra çekimlerine başlanılması beklenilen ve yönetmen koltuğunda Simon Kinberg'in olacağı konuşulan X-Men: Dark Phoenix'in vizyon tarihi, şu an için 2 Kasım 2018 olarak açıklanmış durumda.