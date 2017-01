X-Men’deki Mutantları Bile Kıskandıracak Süper Güçlere Sahip 6 İnsan

İnsanoğlu tarih boyunca hep fantastik yaratıklar hayal etmiştir ve bu günümüzde dahi devam etmektedir. Ancak burada bahsedeceğimiz 6 kişi tamamen gerçek, hem de fantastik kabiliyetleriyle birlikte!

1-Yap Hanzen

Malezyalı 16 yaşındaki Yap Hanzen’in hafızası, fotografik hafıza denilen türden. Ancak süper gücü bundan ibaret değil. Yap’ın gördüğü her şey 24 saat boyunca hafızasında kalıyor. Ayrıca bunları üstün çizim yeteneği ile çok detaylı bir şekilde çizebiliyor. Yap, 2 yaşındayken kendisine otizim teşhisi konulmuş. Çocukken iletişim sıkıntıları çeken Yap, ailesinin veridiği not defterine çizdikleri sayesinde iletişim kurabilmiş.

2-Trayvon Bromell

Bromell, 10’lu yaşlarında olan gelmiş geçmiş en hızlı kişi ünvanını taşıyor. 2015 yılında 100 metreyi 9.84 saniyede koşan koşucu, tarihteki en hızlı 10. atlet olma ünvanını taşıyor. Bazıları onun, bir kurşundan daha hızlı olduğunu ileri sürüyor.

3-Raja Tapa

Raja’nın süper gücü, ağzına her şeyi alabilmesi. Bunu, yeryüzündeki en büyük ve elastik ağıza sahip olduğunu kanıtlamak için yapıyor. 19 yaşındaki Raja bir seferinde 138 adet kurşun kalemi ağzının içine sokmayı başardı. Başka bir defa ise 32 adet mumu ağzında alarak yaktı. Raja, Nepal'de sokak gösterisi yaparak hayatını kazanıyor.

4-Broc Brown

Ana okunda iken 1.60 m boya ulaşan Broc, hızlı büyümesi nedeniyle ailesi tarafından doktora götürüldü. Doktorlar Broc’a “devlik” teşhisi koydular ve onun çok yaşamayacağını söylediler. Broc doktorların hatalı olduklarını kanıtladı, bugün 19 yaşında ve 2.33 m boyunda. Bu gidişle dünyanın en uzun kişisi ünvanına erişecek.

5-Hannah Simpson

Hanna’nın hayali Pony cinsi bir ata sahip olmaktı ancak ona kimse bir at almadı. 11 yaşında, sahip oldukları Lilac isimli ineğe bir at gibi binmeye ve ona atmışçasına davranmaya başladı. 7 yıl içinde Hannah, Lilac’a engeller üzerinden atlamayı öğretti. Ayrıca bir at gibi Lilac’ı sürebiliyor. Ailesi, Hannah’nın ineklerle konuşabildiğine tamamen inanmış gibi.

6-Alyssa Kramer

Alyssa, 2012’de 14 yaşındayken bir YouTube kanalı açtı. Burada çektiği videolarla keşfedilen Alyssa, kelimeleri hızlıca tersten okuyordu. Fotografik bir hafızası olduğu için okuduğu kelimeleri sanki beyninde görüyor ve anında tersine çevirebiliyordu. Alyssa’nın her şeyi takılmadan tersten okuyabilmesi oldukça büyüleyici.