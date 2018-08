Patrick Stewart, Picard İçin Star Trek'e Geri Dönüyor

Star Trek: New Generation dizisinin karizmatik kaptanı olarak bilinen Patrick Stewart, yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkıyor. Stewart, Jean-Luc Picard'ı oynamak için tekrar Star Trek evrenine dönüyor.

Patrick Stewart, Star Trek evrenine geri dönüyor ve Jean-Luc Picard'ın hikayesine hayat verecek. X-Men serisindeki rolüyle tanınan 78 yaşındaki İngiliz aktör, karakterin öyküsünü henüz yayın tarihi olmayan yeni bir CBS All Access serisine taşıyacak. Stewart’ın Star Trek evrenine geri dönmesi, Las Vegas'taki yıllık "Star Trek" kongresinde sürpriz bir şekilde açığa çıktı.

Stewart, "Star Trek: The Next Generation'ın bir parçası olmaktan her zaman gurur duyacağım ama 2002 yılının ilkbaharında final filmini tamamladığımız zaman, gerçekten zamanımın Star Trek’in doğal seyrinde ilerlediğini hissetim.” dedi. Ayrıca Jean-Luc Picard için hayatın bittiğini düşündüğü anda onun için yeni bir hayat arayışı içine giriştiklerini söyledi. Jean-Luc Picard'ın karakteri "Star Trek: The Next Generation" ve dört uzun metrajlı filmde yer aldı: "Star Trek Generations", "Star Trek: First Contact", "Star Trek: Insurrection" ve "Star Trek: Nemesis" .

Stewart sözlerine: “Kendimi genellikle çok karanlık zamanlarda parlayabileceğimiz rahatlatıcı ışığa geri dönmeye hazır olduğumu hissediyorum. Hayatımıza yeni, beklenmedik ve uygun bir hikaye getirmeye gayret ederken, parlak yaratıcı ekibimizle birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum. ” dedi. Yeni proje ile ilgili Kurtzman da şöyle dedi: "20 yılı aşkın bir süredir fanlar, Kaptan Jean-Luc Picard'ın dönüşünü umuyor ve o gün sonunda geldi. Yeni bir zemin hazırlamak, insanları şaşırtmak, yeni ve eski nesilleri onurlandırmak için sabırsızlanıyorum”