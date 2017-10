X-Men'in Yeni Filmi 'The New Mutants'dan İlk Fragman Geldi!

X-Men serisinin yeni filmi X-Men: The New Mutants filminin fragmanı yayınlandı. Film 2018 yılı Nisan Ayı'nda gösterime girecek

X-Men için artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Bir devir, X-Men severlerin gözlerinden yaşlar gelerek izlediği Logan'la son buldu. Ancak X-Men, her ne kadar Hugh Jackman'ın yerini dolduramasa da yeni mutantlardan da gayet umutlu görünüyor. Fox'un yeni filmi X-Men: New Mutants ilk fragmanında gördüğümüz kadarıyla; gayet heyecan uyandırıcı sahneleriyle bu beklentiyi karşıladı ve belkide X-Men serisinin ilk korku temelli filmi olduğunu gösterdi.

Marvel'ın orijinal 'New Mutants' çizgi romanı Charles Xavier'in okulunda ilk defa bir araya gelen yetenekli genç mutantlarla ilgiliydi. Ancak Josh Boone'un yönettiği bu film, 5 genç mutantın, hükümetin gizli bir araştırma merkezinde hücrelerde tutulması ve buradan çıkmak için verdikleri mücadeleyle ilgili. Filmdeki karakterlerin yaratılmasında ise 1982'de Chris Claremont ve sanatçı Bob McLeod tarafından yaratılan mutantlar esin kaynağı olmuş. Filmin kadrosunda Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt, Henry Zaga ve Happy Anderson yer alıyor. (Ayrıca belirtmekte fayda Pink Floyd'un 'Another Brick In The Wall' şarkısı bir korku filmine bu kadar yakışamaz.) Sizce Logan'dan sonra yeni bir X-Men filmi eskisi kadar heyecan verici olur mu?