XBOX'a Özel Yeşil Doritos Tanıtıldı!

Dünyanın en popüler cips markalarından birisi olan Doritos oyuncular için cips üretti. Cips poşetinin üzerinde XBOX'un logosu yer alıyor. Ayrıca cipslerin XBOX'un logosunda bulunan yeşil renkte olması da oldukça dikkat çekici.

Dünyanın en büyük cips üreticilerinden Doritos, yine oldukça garip bir cipsi satışa çıkarıyor. Dili mavi yapan cipslerden sonra adını çok sık duyduğumuz Doritos, bu sefer siyah ve yeşil renkli bir cips çıkarabilir.

Bir Reddit kullanıcısının paylatığı fotoğraflarda, yeşil bir Doritos görünüyor. Doritos Power isimli bu cipsin yeşil renkli olmasının nedeni, Jalapeno biber aromalı olmasından dolayı değil XBOX One X için özel bir cips olması. Doritos Power ile ilgili henüz net bir bilgi bilinmiyor.

Siyah ve yeşil görünüme sahip olan cips, yosun tutmuş bir kayaya daha çok benziyor. Ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı hakkında henüz bir bilgi yok, ancak bu cips Microsoft'un bir reklam stratejisi olabilir. Bu olasılık da böyle bir cipsin satışa çıkabileceği gerçeğini arttırıyor.

Doritos daha önce bazı şirketler ile bu tarz garip reklam çalışmalarında bulunmuştu. Bu ilginç reklam projelerinden birisi olan Guardians of the Galaxy, filminin müziklerini dinlememize olanak sağlayan kulaklık girişli paketlerdi.

Ülkemizde satışa çıkmayan bu çeşit, yurtdışında sınırlı sayıda üretildi. Doritos Power da sınırlı sayıda üretilebilir, bu nedenle ülkemizde göremeyebiliriz.