Xbox Game Pass Hakkında Tüm Merak Edilenler!

Xbox'ın yeni sistemi Game Pass hakkında merak edilen soruları cevapladık.

Xbox’ın geçtiğimiz günlerde duyurmuş olduğu Xbox Game Pass hakkında bilinmeyen birçok konu var. Bugün, Xbox Game Pass’te aklınıza takılan soruları inceleyeceğiz. 2017 içerisinde aktif olacak yeni sistem ile başlangıçta 100, sonrasında daha fazla oyuna makul bir ücret karşılığında sahip olabileceğiz. Merak edilen bütün soruları yazımızda bulabilirsiniz.

Xbox Game Pass nedir?

Xbox Game Pass, Xbox oyunlarını satın almak yerine, aylık olarak oyunlara erişim hakkı veren bir sistem. İçerisinde yer alan oyunları, ücret ödediğiniz sürece oynayabileceksiniz.

Xbox Game Pass’in ücreti ne kadar?

Game Pass, başlangıçta aylık 9,99 dolardan satışa sunulacak. Türk Lirası olarak bakacak olursak 37 TL civarında bir ücret olacaktır.

Xbox Game Pass gelince Xbox Live Gold’a ne olacak?

İki hizmet farklı şekilde ilerleyecek. Xbox Live Gold üyeliği olanlar, bu üyeliği kullanmaya devam edebilirler.

Xbox Game Pass’i şu an alabilir miyim?

Sistem, şu anda çok az oyun ile beta sürecinde. Microsoft’a yardımcı olmak istiyorsanız, Xbox Game Pass’e katılabilir ve geri bildirim sağlayabilirsiniz.

Toplamda Kaç Oyun Olacak?

Microsoft’un yaptığı açıklamaya göre, sistem ilk çıktığında 100 oyunun kütüphanede olacağı kesin. Ancak bu oyunların hangi kalitede çıkacağı tam belli değil. Şu anda kesin olan, Halo 5: Guardians, Payday 2 ve NBA 2K16 gibi toplamda 21 oyunun bulunuyor olması. İleride bu sayı artacaktır.

Xbox Play Anywhere oyunları dahil mi?

Deneme sürecinde çıkan oyunların listesi dışında yeni bir oyun duyurusu yapılmadı. Xbox Play Anywhere oyunlarının bazıları eklenebilir ama dediğim gibi kesin bir bilgi yok.

Xbox 360 Oyunlarını Destekleyecek mi?

Evet, deneme süreci için çıkan oyunlar arasında Xbox 360 oyunları da bulunuyor zaten.

Oyunu satın alırken indirim olacak mı?

Evet. Eğer oyunu çok beğenip satın almak isterseniz, oyunu indirimli alabilirsiniz. Ama indirimin ne düzeyde olacağı bilinmiyor.

Xbox Game Pass, Windows 10’da Olacak mı?

Daha önce 'yer alacak' şeklinde açıklamalar yapılmıştı ancak bu açıklamalar kaldırıldı. Belki ileride, sistem rayına oturduğunda Windows 10 için gelebilir.

Abone olup oyunları indirdikten sonra diğer ay o oyunlar oynanabilir mi?

Hayır. Sistemi kullanabilmek için her ay 10 dolar ödemeniz gerekiyor.

Xbox Game Pass hakkında bilgiler bu şekilde. Umarım merak eden kullanıcılar biraz olsun merakını giderebilmişlerdir.