Xbox Game Pass ile Bütün Oyunlar Çıktığı Gün İndirilebilecek

Xbox One'ın 'Game Pass' sistemindeki en büyük noksanlık da yakında tarih olacak gibi. Microsoft büyük değişikliğin sözünü verdi.

Xbox One kullanıcıları için bugüne değin "Game Pass" sahibi olup olmamak kararsızlık yaratan bir durumdu. Nitekim hatrı sayılır bir mebla ödemenize karşın, 'baba' oyunlar çıkışından uzunca bir süre geçtikten sonra bu sistemi satın alanlara da sunuluyordu. Microsoft, bu abonelik paketi için görünürdeki tek sorunu ortadan kaldırıyor.

Gelen yeni düzenleme ile Xbox One'a özel bütün oyunlar, çıktığı gün Game Pass sahipleri için de indirilebilir hale geliyor. Sea of Thieves'in çıkışıyla bunu gerçekleştirme sözü veren Microsoft, daha sonrasında Crackdown 3'ün çıkışında da bu aboneliğe sahip olan oyunculara anında sunacak. Gelecekte çıkacak olan Halo ve Gears of War gibi, Microsoft'un gedikli serileri de bu hizmete dahil olacak.

Microsoft ayrıca Game Pass satın almak isteyen kullanıcılara, bir de 6 aylık satın alma opsiyonu getiriyor. Eskiden sadece aylık olarak alınabilen sistem (Türkiye'de 29 Lira) artık 6 aylık olarak, 60 Dolar etiketiyle de alınabilecek. Çıkışından beri PS4'ün her alanda gerisinde kalan Xbox One cephesi, güzel bir hamle yaparak rakiplerinden sıyrılmaya ve yeni oyuncuları tarafına çekmeye çalışıyor. Bakalım bu hamle Xbox One satışlarına olumlu etki edecek mi?