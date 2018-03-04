Xbox Game Pass'in Mart Ayı Oyunları (Liste Harika)

Microsoft'un aylık ödeme yapan kullanıcılarına geniş bir oyun yelpazesi sunduğu Xbox Game Pass, bu ay da oldukça sağlam ve güncel oyunlarla kullanıcılarını mutlu edeceğe benziyor. Listedeki oyunların her birinin oldukça büyük meblalardan satıldığını düşünürsek, Game Pass'in ne kadar karlı bir sistem olduğunu tekrar görüyoruz.
Eğer ki Xbox One sahibiyseniz, bu ayın listesini görmeniz bile Xbox Game Pass satın almanız için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle bu ay çıkışını gerçekleştirecek olan ve 200 tl'nin üzerinde bir fiyata sahip olan Sea of Thieves'in 20 Mart'ta listeye dahil olacak olması muhteşem olmuş diyebiliriz. Listenin tamamına beraber göz atalım.
Rise of the Tomb Raider
Super Lucky’s Tale
Resident Evil Revelation 2
Sea of Thieves
Oxenfree
Sonic CD
Euro Fishing
The Final Station