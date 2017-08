XBOX Game Pass Özelliği Artık Türkiye'de de Kullanılabilecek!

Gamescom 2017'de XBOX rüzgarı esmeye devam ediyor. Yurtdışında oldukça popüler XBOX özelliklerinden birisi olan Game Pass özelliği, 1 Eylül itibariyle ülkemizi de kapsayan toplam 8 farklı ülke için kullanılabilecek.

Microsoft, Gamescom fuarında yaptığı açıklamalarda 1 Eylül tarihinden itibaren XBOX Game Pass özelliğini 8 yeni ülkede ulaşılabilir olacağını açıkladı. Bu ülkeler Türkiye, Arjantin, Brezilya, İsrail, Suudi Arabistan, Slovakya, Güney Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde olacak ve fiyatı, ülkemiz için 29₺ olacak.

XBOX Game Pass Nedir?

Aylık 29₺ gibi bir ücret ödeyerek 100'den fazla Xbox One ve Xbox 360 oyununa sahip olabilirsiniz. Bu sistemde her ayın başında Game Pass'a yeni oyunlar dahil ediliyor. Sistemde bulunan bütün oyunları XBOX One konsolunuza direkt indirilebiliyorsunuz, ayrıca bu özelliği satın alan kişilere bazı indirim fırsatları da sunuluyor.

XBOX Game Pass, daha önce XBOX Gold üyelik sisteminin bir kısmını oluşturan oyun indirme sistemini içinde barındırıyor. Ayrıca rakip firmaların benzer özelliklerine karşı fiyatı ve sunulan oyun sayısının gayet cazip olduğunu söylemek de mümkün.