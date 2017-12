Xbox Gold Paket Üyelerine Özel Ücretsiz İki Oyun

2018 yılının başında Microsoft Xbox Gold Paket üyelerine özel gelecek iki ücretsiz oyunun müjdesini verdi.

Her ay ücretsiz oyunlar dağıtan Xbox Gold paketinden faydalanmak için, 14 günü kalan bir kampanya dahilinde üyeliğinizin ilk ayı için sadece 1 TL ödemeniz yeterli. Diğer aylar içinse aylık 29 TL aylık üyelik ücreti bulunuyor. Microsoft tarafından sunulan Gold paket 1 yıllık üyelik boyunca yaklaşık 1.500 TL değerinde oyunu sunuyor. 1 TL’den oluşan aylık üyelik kampanyasından faydalanmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Gold üyeler Xbox 360 tarafında Tomb Raider: Underworld oyununu Ocak 1-15'den ücretsiz indirebilecekler. Oyundan kısaca bahsetmek gerekirse, serinin dokuzuncu video oyunu Underworld, Tomb Raider: Legend 'in ardından gerçekleşen olayları konu alıyor. Ayrıca serinin önceki iki oyunu 'Legend' ve 'Anniversary' de açıklanmadan bırakılan, başkahraman Lara Croft 'un hayatı ile ilgili sırlar açığa kavuşacak.

Ayrıca Gold üyelik kapsamında The Incredible Adventures of Van Helsing 3 ve NeocoreGames'in Drakula üçlemesine Xbox One üzerinden Ocak ayı boyunca ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Xbox 360’ın geriye dönük uyumluluk modu sayesinde Xbox One oyunlarını da oynayabilirsiniz. 1 TL üyelik kampanyasından da faydalanarak yıllık üyeliğiniz 320 TL ye denk geliyor ve karşılığında yıllık toplamda 1.500 TL değerinde olan ve her ay sunulan oyunlardan faydalanabilirsiniz.