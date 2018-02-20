Xbox Gold Sahipleri İçin Mart Ayının Ücretsiz Oyunları

Microsoft Xbox One ve Xbox 360 sahipleri için Mart ayında ücretsiz olarak paylaşılacak olan oyunlar ortaya çıktı.

Mart ayına yaklaşırken, Microsoft resmi ağzılardan gelecek ayın ücretsiz olarak sunulacak oyunlarını paylaştı. Bu ay için paylaşılacak olan oyunlar belirli bir kalitenin üzerinde olmakla beraber, paha olarak Xbox Live'ın aylık maliyetine hemen hemen denk düşüyor. Bu bağlamda kullanıcıların uzun vadede sadece online oyun oynamak için para ödemeye başladığı hissiyatı uyanıyor gibi.

Xbox One

Trials of the Blood Dragon (Mart 1-31)

Superhot (Mart 16 - Nisan 15)

Xbox 360 (Xbox One'da da Oynanabilir)

Brave: The Video Game (Mart 1-15)

Quantum Conundrum (Mart 16-31)

Listeye göz attığımızda Ubisoft'un keyifli motorsiklet oyunu serisi Trials'ın füturistik üyesi Trials of the Blood Dragon ve gelmiş geçmiş en yaratıcı FPS'lerden biri olan Superhot dikkat çekiyor. Ancak bununla birlikte hediye edilen hiçbir oyun AAA seviyesinde değil. Bu bağlamda Xbox Gold sahiplerini bu ay da öyle şaşalı bir yapım beklemiyor gibi görünüyor maalesef.

Önümüzdeki aylar neler getirir bilinmez ama şubat ayında ücretsiz olarak verilen oyunlarla bir miktar hayal kırıklığı yaratan Microsoft bu ay da kullanıcılarının yüzlerini güldürememiş gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Ücretsiz olarak verilecek oyunları beğendiniz mi?