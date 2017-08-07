Xbox İçin Spotify'ın İlk Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Spotify, çok yakında Xbox kullanıcılarının hizmetine sunulacak. Uygulama pek çok eksisi olsa da ana işlevini, yani müzik oynatmayı sorunsuz yapabiliyor.

Major Nelson'un 'Xbox için Spotify' yazan bir görseli paylaşması, son zamanlarda Spotify'ın Xbox'a geleceğine dair çok fazla söylenti oluşmasına neden oldu. Ancak bugüne geldiğimizde Spotify'ın Xbox'a geleceği kesinleşti.

Ne yazık ki 'Xbox için Spotify' uygulaması, Android TV uygulamalarına benzer basit bir HTML tabanlı uygulama. Bu yüzden Xbox sahipleri büyük beklentilere girmemeli.

Öncelikle Spotify'ın tüm özelliklerinin olacağını düşünüyorsanız, uygulamanın eksiklikleri sizi üzebilir. Maalesef çevrimdışı kullanımı desteklemiyor, bu nedenle müzikleri indiremezsiniz. Ayrıca Groove Müzik'te olduğu gibi müzik klipleri de yok. Hatta tam ekran görseller bile yok.

Yine de sevdiğiniz müzikleri aratabilir, müzik listeleri düzenleyebilirsiniz. Oyun oynarken müzik dinlemeyi çoğu kişi sever. Uygulama bunu sağlıyor, tabii internetiniz varsa.

Uygulama neredeyse hazır, bu nedenle kesin olarak geleceğini söyleyebiliriz. Microsoft yalnızca herkese sorunsuz ulaşması için son birkaç test yapıyor. 6 Ağustos 2017 güncellemesinden sonra Xbox'ta Spotify'ı mobil uygulama üzerinden kontrol edebilirsiniz. Cihazınızı güncel tutarsanız, uygulamaya en kısa sürede ulaşabileceksiniz.