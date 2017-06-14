Xbox'ın Başkanı: Xbox 360 Oyunları PC'ye Geliyor

Xbox'ın başkanı Phil Spencer, Xbox 360 oyunlarının PC'ye geleceğini onayladı. Aynı zamanda Xbox Game Pass'in de PC'ye getirmek için çalıştığını bildirdi.

Microsoft’un bu sene düzenlediği E3 konferansında dikkat çeken özelliklerden birisi geri uyumluluk projesiydi. Xbox 360’ın efsane oyunlarını birer birer Xbox One’lara getirmeyi içeren bu projenin PC’ye gelip gelmeyeceği Xbox’ın başkanı Phil Spencer’a soruldu. Xbox 360’ın gelecekte tamamen PC’ye getirilip getirilmeyeceği sorusu üzerine Phil Spencer’dan çok net bir cevap geldi.

“Evet.”

Phil Spencer’ın açıklamalarına göre, geriye uyumluluk projesi, PC oyuncularını da kapsıyor. Phil Spencer’ın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İnsanlar oyun oynamak istiyor. Yüzlerce oyunun bulunduğu Xbox 360, özellikle zor kodları olan bir PowerPC yongasıdır. Xbox One’ı PC’lere taşımak çok kolay olsa da Xbox 360’ın bu konuda daha çok sıkıntı çıkardığını söylemek gerekiyor. Xbox 360 oyunlarını PC’de çalıştırmak istiyoruz ve bunun için önümüzde yapmamız gereken çok fazla iş var“ dedi.

Geri uyumluluk projesi dışında bir başka soru Xbox One ve Xbox 360’larda bulunan Xbox Game Pass’in PC’ye gelip gelmeyeceği oldu. Spencer bu sorunun üzerine “Ekibe Game Pass’i PC’ye getirmek istiyorum dedim. Bu habere henüz ısınabilmiş değiller, ancak kesinlikle Game Pass’i PC’ye geçirmek istiyorum” dedi.

Xbox Game Pass, aylık 10 dolar ödeyerek Xbox One ve Xbox 360 oyunlarının bulunduğu kütüphaneye erişim sağlamanızı sağlıyor.

Spencer, PC oyunlarını altın çağına geri döndürmek istiyor. Steam ile eski hallerine dönmeye başlayan PC oyunlarına bir de Microsoft tarafından tam destek geldiğini görürsek, PlayStation 4’ün önümüzdeki dönemlerde işi daha da zorlaşacak.