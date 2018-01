Xbox'ın 'Duke' Kod Adlı Tombik Gamepad'i Geri Dönüyor

Oyun dünyası teknolojik olarak ne kadar ileri gidiyorsa, üretilen içerikler ve yan aksesuarlar da bir o kadar eskiye olan rağbeti gösterir nitelikte gelişiyor. 'Yeni' Xbox kolu çok yakında bizlerle buluşacak.

Kişisel fikrime göre, Playstation 3 döneminde tasarımı son anda değiştirilen bumerang şeklindeki gamepad ile birlikte, gelmiş geçmiş en kötü görünen oyun kontrolcülerinden biri olan Xbox 'Duke' yenilenmiş tasarımıyla Xbox One ve PC kullanıcılarıyla tekrardan buluşacak.

'Yenilenmiş tasarım' derken çok da köklü değişiklikler beklemememiz lazım. Yaklaşık bir hamburger ekmeği boyutundaki 'The Duke' için herhangi bir tasarım değişikliğine girilmemiş. Sadece Xbox One için tasarlanan kolda yer alan ama orjinal kolda olmayan tuşlar buraya entegre edilmiş durumda. Bunun dışında devasa Xbox logosunun olduğu yerde bir de led ekran bulunacak. 16 yıl evvelki heybetli haliyle geri dönecek olan The Duke'un fiyatı ve çıkış tarihi de açıklanmış durumda.

Yapılan açıklamaya göre 69.99 Dolarlık etkiletle Xbox fanlarının beğenisine sunulacak olan The Duke, Mart ayının sonunda alıcılarını bekleyecek. Kablosuz bağlantı özelliği bulunmayacak olan bu kol, sadece USB kablosuyla kullanılacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Kolun tasarımını ve fiyatını başarılı buldunuz mu?