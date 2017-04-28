Spencer: Oyunların Netflix'ini Yaratmak İstiyoruz

xbox'un patronu Phil Spencer, oyun dünyası ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Sony'nin yanlış adımlar attığını belirten Spencer, gelecekte şekillenecek oyun sektörünü açıkladı.

Son yılların en hızlı büyüyen alanlarından olan oyun dünyasında çok fazla şey değişti. Eski yıllarda bir oyunun başarılı olması için yalnızca hikayesinin olması ya da yalnızca online modunun olması yeterliyken, günümüzde oyuncular para verdikleri şeyin her şeyi eşit oranda sunmasını istiyor.

Sektör gelişiyor ve oyunlar 1080p kalitesinden 4K’ya geçiş yapıyor. Bu geçişler sırasında, oyunlar online platformlarda gerçek insanlarla, arkadaşlarla oynanıyor. Bu oyunlar sayesinde geliştirici firmaların kasası parayla doluyor. Örneğin, online odaklı Destiny’nin 30 milyon aktif kullanıcısı var ve bu miktar, geçtiğimiz çeyrekte dağıtımcının kasasına 1 milyar dolardan fazla gelir koymayı başardı.

Microsoft ve Xbox One’ın son yıllarda PS4’ün altında kaldığını düşünüyorduk ancak Xbox’ın CEO’su Phil Spencer’a göre durum böyle değil. Son dönemlerde çıkış yapan hikaye tabanlı Horizon Zero Dawn, Zelda gibi hikayeye sahip oyunlar eski etkiye sahip olmadığını belirten Spencer, oyunculardan daha farklı düşünüyor. Sony’nin bu şekilde devam etmesinin zor olduğunu belirten Spencer, gelecekte Destiny, Battlefield, Fifa Ultimate Team gibi online odaklı oyunların artacağını söyledi.

Umarım, online odaklı oyunlar fazlalaşır ancak ortada bir yanlış var. Xbox cephesi, geçen sene patlama yapacak adam akıllı hiç oyun çıkartmadı. Bu yüzden kullanıcıların Xbox’a kızmak konusunda hakları var. Ayrıca, örnek gösterilen Horizon Zero Dawn, Zelda gibi oyunlar, firmaların gerek marka değerlerini gerekse de kasa değerlerini bir hayli doldurdu. Oyun sektörü o kadar geniş bir sektör ki, online oyunları tercih eden bir tayfa olduğu kadar hikaye odaklı oyunları tercih edenlerde bulunuyor.

Yeni oyunlar konusunda bir açıklama yapmayan Spencer, söyledikleri şeyleri başarırsa çok iyi olur. Zira bir oyunun hem hikaye hem de online yanının güçlü olması bir kaç istisnai durum dışında gerçekleşmeyen bir şey oldu.

Xbox’ın CEO’suna göre, Xbox Game Pass sistemi ile oyunların Netflix’ini getirmek istiyorlar. Netflix’de olduğu gibi, bölüm bölüm oyunlar çıkarmayı düşündüklerini belirten Spencer, Netflix gibi büyürlerse, başka adımlar atacaklarını belirtti. Bütün bunlar için 11 Haziran’da gerçekleşecek E3 fuarını beklemek gerekiyor. Xbox E3 konferansında paylaşılan şeyler, Xbox konusunda düşüncemizi etkileyecek.