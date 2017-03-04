Xbox Live'daki Sorunlar Kullanıcıların Canını Sıkıyor!

Xbox One ve Xbox 360 kullanıcıları dün akşam saatlerinden, bugünün sabah saatlerine kadar başlarını ağrıtan bir "Xbox Live" problemleri yığınıyla uğraşmak zorunda kaldı. Platformda tüm sorunlar henüz çözülmedi.

Xbox One, Xbox 360 ve diğer Microsoft aygıtlarını içeren sorun ciddi anlamda baş ağrıttı. Kullanıcılar uzun saatler boyunca indirebilir ögeleri satın alma veya Xbox Live'da oturum açma problemleri yaşadı.

Microsoft, gelişmeler üzerine bir açıklama yapma gerekliliği hissetti. Microsoft sözcüsü, Xbox Live resmi sayfasından sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada, "Mühendislerimiz ve geliştiricilerimiz, bazı üyelerin Xbox Live'da oturum açarken sıkıntılar yaşamasına neden olan sorunu çözmek için aktif olarak çalışıyor. İçerikler de yakında tekrar indirilebilir hale gelecek." ifadelerini kullandı.

Son birkaç saattir sıkıntının üstesinden belli oranda gelinmiş gibi gözüküyor. Yine de bazı kullanıcılar ufak tefek sorunlar yaşamaya devam ediyor. En geç 5 Mart Pazar gününün ilk saatlerinde Xbox Live'ın eski haline döneceğini tahmin ediyoruz.