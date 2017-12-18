Xbox Yerine Evsizlere Yardım Eden Çocuğa Microsoft Sürprizi

Microsoft, Xbox One satın alacağı parasını evsizler için 60 tane battaniyeye harcayan Mikah Frye’e çok güzel bir sürpriz yaptı.

Teknoloji şirketlerinin pek şefkatli eylemlerini göremiyoruz. Bunun arkasında çok büyük olmaları ve bundan dolayı normal insanlara ulaşamamaları yatıyor olabilir. Tüm bunlara rağmen, nadir de olsa bu şirketlerin de iyilik yapabildiğini görüyoruz. Son yıllarda yaptığı büyük çaplı yardımlarla adından söz ettiren Bill Gates’in şirketi olan Microsoft, Xbox One almak yerine tüm parasını evsizlere battaniye almak için veren 9 yaşındaki bir çocuğa Xbox One S hediye etti.

Ohio’da yaşayan Mikah Frye isimli 9 yaşındaki bir çocuk, hepimizin yapması gerektiği ancak ne yazık ki yapmadığı bir iyilik örneği göstererek, tam da 1 oyun konsolu alabilecek kadar parayla evsizlere 60 tane battaniye satın aldı. Bu ayın başlarında büyükannesine soğuk havalarda evsizlerin ne yaptığını soran Mikah, noel armağanlarından birisi olan Xbox One’dan feragat ederek bu kış evsizlerin mutlu olmasını sağlamaya çalıştı.

Mikah 6 yaşındayken ailesi mali sıkıntılardan dolayı evini kaybetmiş ve birkaç hafta acil barınaklarda yaşamak zorunda kalmışlar. Orada geçirdiği zamandan çok etkilenen Mikah, evsizlerin sürekli benzer bir hayat yaşadığını öğrendiğinde, her çocuğun yapamayacağı şeyi yapmış.

Mikah’ın hikayesi Microsoft’un yerel mağazasının da kulağına gitti ve bu fedakar gencin ödüllendirilmesi gerektiğini fark ettiler. Microsoft, Mikah’ı mağazaya getirerek içinde konsolun da yer aldığı bir takım hediyeler verdi.

Mikah’ın ailesine yardım ettiği barınak, bağış yapılan battaniyelerin her birini Mikah’ın özel notuyla dağıtıyor. Konsolda sabahlara kadar oyun oynayıp eğlenmek yerine, başkalarının kötü durumda olduğunun bilincinde olan “9 yaşındaki” Mikah’ı büyük kalbinden dolayı bir kez daha tebrik ediyoruz. Sen hiç büyüme çocuk.