Xbox One'da Artık Ayarlar Buluta Saklanacak!

Microsoft, Xbox One sahipleri için yeni güncelleştirmeleri yayınlamaya devam ediyor. Peki kullanıcıları neler bekliyor?

Geçtiğimiz haftalarda kişiselleştirme ve hız üzerine yoğunlaşan Microsoft, oyun konsolu kullanıcıları için büyük bir güncelleme yayınlamıştı. Ancak Microsoft, bu güncelleme işleminin henüz bitmediğini ve geribildirimler çerçevesinde daha da büyük yeniliklerin ve özelliklerin geleceğini açıkladı.

İlk olarak doğrudan Microsoft Store aracılığıyla 'hediye olarak satın al' seçeneğinin devreye gireceği belirtildi. Bu özelliği kullanmak da oldukça kolay olacak; arkadaşınızın ya da ailenizden birisinin e-posta adresini yazarak oyunu hediye edebileceksiniz.. Ayrıca Xbox Insiders için daha kolay kurulum üzerine odaklanan alfa yazılımı çıktı. Bu yazılımla birlikte, örneğin, DLC paketleri daha kolay yüklenebilecek.

Oyunlar Buluta Kaydedilecek

Microsoft, hem yeni kullanıcılar hem de yeni sürüme geçenler için daha kullaşınşlı bir Xbox deneyimi sunmayı hedefliyor. Artık, evde bulunan konsollarınızdaki ayarla konsola değil buluta kaydolacak. Yeni bir konsol aldığınızda bu ayarları otomatik olarak kullanabileceksiniz. Ayrıca, konsollar artık TV ve OneGuide ayarlarınız da dahil olmak üzere daha da fazla aygıtı yedekleyebilecek. İçerikler önümüzdeki birkaç hafta içerisinde güncellenecek. Microsoft ve Sony konsol piyasasında işleri iyice kızıştırıyor, siz ne düşünüyorsunuz, hangisini tercih ederdiniz?