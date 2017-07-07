Xbox One'da Arkadaşlarınıza Hediye Oyun Gönderebileceksiniz!

Steam'ın sunduğu ancak Sony ve Microsoft'un desteklemediği hediye oyun gönderme, Xbox One için artık an meselesi! Xbox Genel Müdür Yardımcısı Mike Ybarra, konu hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Halihazırda bildiğimiz gibi Steam, oyuncuların birbirlerine hediye oyun göndermesini destekliyor. Steam'ın bu uygulamasını Xbox One'da bir eksilik olarak gören kullanıcılar, internet üzerinde yaklaşık 5.000 oy toplayarak hediye oyun gönderme konusunda Microsoft'un dikkatini çekmeyi başardılar. Kullanıcıların yoğun isteği üzerine Xbox'ın yapımcısı Microsoft, yeni bir güncelleme göndermeye hazırlanıyor. Oyuncular, satın aldıkları oyunları arkadaşlarına gönderebilecekler. Xbox Genel Müdür Yardımcısı Mike Ybarra, Twitter'da yaptığı açıklamada, şirketin hediye gönderimler konusunda güncellemenin çok uzak olmadığını söyledi. Güncellemenin, 22 – 26 Ağustos tarihleri arasında Almanya’nın Köln kentinde gerçekleşecek olan Gamescom 2017'ye yetişmesi bekleniyor. İLGİLİ HABER Xbox'ın Başkanından Açıklama: Xbox 360 Oyunları PC'ye Geliyor!

Kaynak : https://www.theverge.com/2017/7/7/15933238/microsoft-xbox-one-game-gifting-feature