Xbox One İçin PUBG Geldi

PlayerUnknown’s Battlegrounds Xbox One beta sürümü yayınlandı.

Steam’de yayınlanmasının ardından büyük ses getiren ve yakında 1.0 sürümü ile betadan çıkacak olan PUBG denetleyici desteği sayesinde Xbox One da büyük ses getirdi. PUBG oyununu 135 TL karşılığında satın alarak Xbox One üzerinden oynayabilirsiniz.

Oyunun Xbox One sürümünde konsol kontrolleri hassasiyeti gerçekten çok başarılı ve bilgisayar sürümünde de olduğu gibi silahınıza taktığınız her dürbün için ayrı kontrol hızı belirleyebilirsiniz. Görsel kısımda ise 1080 p çözünürlük dahil, 200 metrelik alanda kımıldayan her yaprağı ve mermilerinizin gittiği yeri görebilirsiniz.

Konsol kontrol tuşlarından bahsedecek olursak;

LB: Nefes tutar

LT: El bombası tipini değiştirir

L: Yürümenizi sağlar

R: Etrafınıza bakınmanızı sağlar

RT: Ateş eder

RB: Bilgisayarda v tuşunun yaptığı gibi kamerayı değiştirir

RB+L: Dürbün yakınlaşmasını değiştirir (rakibinizin mesafesine göre dürbününüzü yakınlaştırırsanız, vurmak için işaretçinin ortasına getirmeniz yeterli bu işlemi yapmazsanız, uzak mesafelerde rakibinizin kafasının biraz daha üstüne sıkmanız gerekli)

Y: Şarjör değişir

B: Yere yatar

A: Zıplar

X: Kapıları açar ve eşyaları toplar

Ortadaki tuşlardan ise haritaya bakabilir ve envanter çantanızı düzenleyebilirsiniz.

PUBG’nin Xbox One içinde çok büyük ses getireceğini söyleyebilirim çünkü zaten bilgisayar üzerinde başarılı olan oyunun tüm özelliklerini Xbox’a uyarlamışlar. Yeni yayınlanan oyunun oyun alanı dışına atan hatalarının bulunmasının yanı sıra Xbox One X ve 4K için kare hızı problemleri olması gayet normal beta sürümünden çıkılması ile birlikte bu sorunların çözüleceğini düşünüyorum.