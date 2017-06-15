Xbox One'ın Çapraz Platform Teklifi Bir Kez Daha Reddedildi!

Sony, Microsoft'un çapraz platform teklifini sürekli reddediyor. Microsoft da inadına her sene bir teklif yapıyor. Minecraft'ı çapraz platforma taşırken PS4'ü de katmak isteyen Microsoft, bir kez daha veto yedi.

Sony, ürettiği PS4’lerle oyun konsolu sektöründe lider konumda yer alıyor. Yaptığı hamlelerle adeta Apple’ı andıran Sony, PS4 ve Xbox One’ın ortak çapraz platform desteğini bir kez daha onaylamadı. Normalde PS4 ile PC ya da Xbox One ile PC arasında çapraz platform desteği bulunuyor, ancak PS4 ile Xbox One arasında yıllardan beri bir türlü anlaşmaya varılamama durumu var.

Xbox One’ın her zaman sıcak baktığı ve sürekli davet ettiği çapraz platform desteği PS4 tarafından reddediliyor. E3 2017’de duyurulan Minecraft’ın çapraz platform desteği ile bir kez daha gündeme gelen bu olay Sony’den yine veto yedi. Mobil platformlardan PC’lere kadar her yerde çapraz platformla oynanabilecek Minecraft, PS4’ten oynanamayacak.

Sony’nin pazarlama sorumlusu Jim Ryan bu durumu son derece gereksiz bir şekilde açıkladı. Bunun sebebini “sorumluluk” olarak açıklayan Ryan, PlayStation kullanıcılarına en iyi deneyimi yaşatabilmek için sürekli kontrol altında tutmak zorunda olduklarını söyledi.

Microsoft’un art arda el uzatmasını her defasında geri çeviren Sony, kontrol çılgınlığıyla Apple’ın politikasını izliyor. Elbette PS4’e çıkan Exculasive oyunlarının etkisiyle açık ara farkla en çok satılan konsol olmuş durumda, ancak kullanıcılarının arkadaşları ile oynayabilmeleri için daha özgür bir politika izlenmesi gerekiyor.

Daha önce Rocket League’in olayında da böyle bir durum gündeme gelmişti. Rocket League geliştiricileri iki konsolda çapraz platformla daha çok oyuncunun birlikte oynamasını sağlamak istemiş, ancak Sony bunu kabul etmemişti.

Aslında bir başka açıdan bakıldığında Sony’nin yapmak istediği şeyi anlayabiliyoruz. Xbox’ın şu anda en büyük sıkıntısı, oyunları için oyuncu bulmakta zorlanması. Örneğin online bir oyun PlayStation 4’te 15 saniyede bulunuyorsa, Xbox One’da aynı oyunu bulmak 40 saniye sürebilir. Sony bu hamlesi ile Xbox kullanıcılarının PlayStation’a kaçmasını sağlamak istiyor olabilir. Buradaki asıl sorun, Sony’nin kullanıcıları başından savmak istermiş gibi “sorumluluk” açıklaması oldu.

Bu konuda siz neler düşünüyorsunuz? PS4 vs Xbox One savaşları elbette var olmaya devam etsin, ancak kozlarınızı konsollarda paylaşmak daha iyi olmaz mıydı?