Bu yazımızda Xbox One sahibi okuyucularımıza, standart klavye ve mouse'larını nasıl Xbox One'ları üstünde kullanabileceklerini anlatmaya çalışacağız.

Eğer bir Xbox sahibiyseniz, özellikle FPS adını verdiğimiz türde birinci tekil oyunları oynarken mutlaka aklınıza gelmiştir: ‘Keşke benim de bir mouse, klavye optimizasyonum olsa; Xbox bize niye sunmuyorsun, bizde niye yok!” Bugün bu yazımızda siz sevgili Xbox sahibi Webtekno takipçilerine birkaç naçizane öneride bulunacağız, bu arada Xbox One için yakın zamanda benzer bir optimizasyonun geleceğini de şimdiden siz okurlarımıza duyuralım. Fakat, bugünün konusu bu konuda daha fazla beklemek istemeyen, siz sabırsız okuyucularımıza yönelik. O zaman sizi daha fazla bekletmeden başlayalım!

1. XIM Apex

Önereceğimiz metodlardan ilki bir XIM Apez cihazına sahip olmanıza dayanıyor. Şu sıralar 99 Dolardan satışa sunulan bu cihaz sayesinde, standart klavye ve mouse’unuz Xbox’a uyumlu bir şekilde dönüştürülerek sanki bir masaüstü Pc’den oyun oynuyormuşsunuz rahatlığını sizlere sunuyor. Bu ürüne kavuşmak isteseniz de şöyle bir sorun mevcut: ürün kolay elde edilebilen bir ürün değil, bu cihazı elde etmeniz için büyük ihtimalle pide kuyruğunda bekler gibi beklemeniz gerekiyor. Sonuç olarak 99 Dolar gibi bir ücret ve beklemek benim için sorun değil derseniz, bu ‘sıcak pide’ için kuyruğa şimdiden girebilirsiniz.

2.CronusMax

Bu bahsi geçen cihazımız size XIM Apex’den daha üstün bir deneyim vadediyor, neden mi? Bu cihaz, klavye ve mouse’unuzu Xbox’a bağlayabildiği gibi, olur ya canınız PS4 veya muadaili bir Sony ürününü XBox’ınınza bağlamak isterse emrinize amade oluyor. Ayrıca artı olarak, cihazın stok durumlarını iyi takip edebilirseniz kavuşmanız işten bile değil. Bu arada CronusMax ücret olarak sizden 95 Dolar istiyor, Dolar kurunun bugünlerdeki değeri düşündüğünde aradaki 4 Dolar fark gerçekten güzel bir rakam.

Bizim sizin için sunabileceğimiz Xbox’a entegre cihazlarımız şimdilik bu kadar. Yalnız merak etmeyin biz de bu işin peşini bırakmıyoruz; yakın zamanda benzer cihazlar radarımıza yakalanırsa anında size duyuracağımızdan emin olabilirsiniz. Şimdiden iyi eğlenceler Webtekno, frag’ınız bol olsun!