"Xbox One S Sea of Thieves Bundle"ı Satışa Çıkıyor

Son zamanların en çok konuşulan Xbox oyunu Sea of Thieves, Xbox One S ile birlikte satılacak.

Ünlü oyun stüdyosu Rare tarafından geliştirilen Sea of Thieves, şüphesiz günümüzün en popüler oyunlarından biri. Sadece Xbox One ve Windows platformlarına özel olarak çıkan oyunun Playstation desteği mevcut değil. Bu popüler oyunu Xbox One S modelleriyle bundle halinde satışa çıkaran Microsoft, bu hamlesiyle konsol savaşlarında Playstation'a çelme takıyor.

Satışa çıkacak olan bu bundle(özel set), maalesef beraberinde Sea of Thieves temalı bir Xbox ile gelmiyor. Daha önce Sea of Thieves temalı gamepad tanıtan Microsoft'un, en azından bu gamepad'i paketle beraber sunmasını beklerdik. Beyaz renkli Xbox One S 1 TB ile yapılan bundle, cihaz olarak herhangi bir farklılık sunmasa da beraberinde getirdiği dijital içeriklerle dikkat çekiyor.

Oyunu dijital bir kod ile sunan Microsoft, bu paketle beraber bir aylık Xbox Live Gold üyeliğini de ücretsiz olarak veriyor. Bir ay boyunca hiçbir ücret ödemeden Gold avantajlarından faydalanabileceğiniz paket sayesinde online oyunları oynayabileceksiniz. Bunun yanında 1 aylık Game Pass üyeliğini de ücretsiz olarak alabileceksiniz. Xbox Game Pass ile, onlarca Xbox oyununu ücretsiz olarak oynama imkanına sahip oluyoruz.

Paketin bir diğer dikkat çeken özelliği ise, 1 TB'lık konsolla gelmesi. 500 GB'ın gerçekten yetersiz geldiği günümüzde, Microsoft'un bu hamlesi gayet mantıklı. Sea of Thieves'in çıkış tarihi olan 20 Mart'ta 299 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak olan bundle, 1 TB depolama alanı sunan bir oyun konsolu için hiç fena bir fiyata sahip değil.