Xbox One Sahipleri, GTA IV ve Liberty City'e Kavuşuyor!

Xbox One Geriye Uyumluluk Projesi'nin kapsadığı son oyunlar, GTA IV ve genişleme paketleri The Ballad of Gay Tony ile The Lost and The Damned olarak belirlendi.

