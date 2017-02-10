Xbox One Sahipleri, GTA IV ve Liberty City'e Kavuşuyor!

Xbox One Geriye Uyumluluk Projesi'nin kapsadığı son oyunlar, GTA IV ve genişleme paketleri The Ballad of Gay Tony ile The Lost and The Damned olarak belirlendi.

Grand Theft Auto V'in satış rakamları kısa süre önce açıklanmıştı: Tam 75 milyon kopya! Ancak Xbox One sahiplerinin, Grand Theft Auto evreninde önceden yaşananları Xbox konsol ortamında deneyimleme şansı şu ana kadar pek yoktu. Xbox One Geriye Uyumluluk Projesi kapsamında GTA IV ve The Ballad of The Gay Tony oyunları, Xbox One sahiplerinin beğenisine sunuldu. Her iki oyunda 20'şer dolarlık fiyat etiketine sahip olacak.

Lost and Damned ise 10 dolarlık fiyatla GTA tutkunlarının karşısına çıkacak.

Peki Neden Liberty City(Özgürlük Şehrine) geri dönelim ki? Yeni başlayanlar için, GTA V'deki diyaloglar daha akla yatkın gelecek ve GTA V'deki madenci Trevor Philips'in liderliğini yaptığı garip bisikletçi çetesinin motivasyonunu daha iyi anlayacaksınız.

The Lost and Damned genişleme paketinde ise, televizyon kültü Lost'un bir Los Angeles parodisine şahir olacaksınız. Bol bol çıplaklık ve anlaşılmaz şiddet de cabası olacak.