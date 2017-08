XBOX One'a Yakında Spotify Uygulaması Geliyor!

Spotify yakında bir zamanda Xbox One uygulaması yayınlamayı planlıyor.

Dünya genelinde en çok kullanılan müzik platformlarından birisi olan Spotify'ın XBOX One ile uyumlu bir uygulama üzerinde çalıştığı söylentileri son zamanlarda giderek artmıştı. Reddit üzerinden görünen görüntüler bu durumu doğrular nitelikte. Spotify uygulamasını test eden Larry Hryb'ın görüntüleri bu hafta başında XBOX One uyumlu bir Spotify uygulamasının test aşamasında olduğunun göstergesi.

Geçtiğimiz aylarda Windows 10 için bir Spotify uygulaması gelmişti. Microsoft'un planlarına aşina olan The Verge, şimdi de XBOX One için bir Spotify uygulamasının yakın zaman içerisinde yayınlanacağını ve şu an test edildiğini söylüyor. Oyuncular için oldukça güzel karşılanabilecek bu durum, XBOX oyun konsollarının sadece oyun amaçlı olmadığının ve gün içerisinde bir çok farklı amaçla kullabileceğimizin göstergesi.