Titanfall 2, Xbox One'da 4K Desteğine Sahip Olacak

Dünyanın en güçlü konsolu olan Xbox One X, geçen senenin en başarılı oyunlarından Titanfall 2'yi inanılmaz bir görüntü kalitesiyle sunacak.

Battlefield 1 ile aynı dönemde çıktığı için pek çok oyuncunun gözünden kaçan Titanfall 2, inanılmaz hikayesi ve üst düzey grafikleri ile herkesten tam puan almıştı. Aradan bir yıl geçmesine rağmen hala kitlesini artırmaya devam eden Titanfall 2’nin geliştiricisi Respawn Entertainment kısa süre önce yaptığı açıklamada, oyunun Xbox One X için geliştirildiğini belirtmişti.

Bu açıklamanın ardından oyuncuların kafasında bazı sorular dönmeye başladı. Sonuçta PlayStation Pro da 4K diyor, ancak gerçek 4K’yı ne yazık ki sunamıyor. Xbox One X kullanıcılarının kafasını kurcalayan bu olay sonunda çözüme kavuştu. Respawn Entertainment’in proje lideri Drew McCoy yaptığı bir röportaj sırasında bu konuya açıklık getirdi.

McCoy, Xbox One X için Titanfall 2 geliştirme ekibinin neler yaptığını şu ifadelerle açıkladı:

“Titanfall 2’nin X1X üzerindeki işleme ayrıntılarını ve dinamik çözünürlük sınırlarını arttırdık. Bunun sayesinde oyunu 4K kalitesine çıkartabildik, ancak pürüzsüz çerçeveleri sağlamak için GPU yüküne dayalı olarak çözünürlük dinamik olarak değiştiriliyor. Oyuncular Titanfall 2’yi genel olarak 2160p(4K) çözünürlüğünde oynayacak. Bununla birlikte oyunun FPS akışı doğru olması için her zaman 60 FPS kare hızında tutulacak.”

Titanfall 2, Xbox One X’de oyunculara muazzam bir performans sunmaya hazırlanıyor. Eğer siz de yeni bir FPS oyunu arıyorsanız, PS4, Xbox One ve PC için çıkan bu oyuna şans vermenizi öneriyorum.