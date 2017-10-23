Xbox One Uyumluluk Modu Altında 13 Efsane Oyun Yayınlanıyor

Xbox 360 döneminden kalma 13 efsane oyun, 1080p kalitesi ile Xbox One'da kullanılabilir hale getirildi.

Xbox, geriye uyumluluk projesi kapsamında 13 oyunu Xbox One’a çıkarmaya hazırlanıyor. Bu sefer 1080p Full HD kalitesi ile gelen oyunlar yarın, yani 24 Ekim 2017’de satışa sunulacak. Daha yüksek FPS’ler, Full HD kalite ve daha pürüzsüz bir görüntü kalitesi ile birlikte gelen 13 efsane oyun:

Star Wars: Knights of the Old Republic

Ninja Gaiden Black

Crimson Skies: High Road to Revenge

Fuzion Frenzy

Prince of Persia: The Sands of Time

Psychonauts

Dead to Rights

Black

Grabbed by the Ghoulies

Sid Meier’s Pirates!

Red Faction II

BloodRayne 2

The King of Fighters Neowave

Bu oyunların Xbox diskleri elinizde bulunuyorsa, Xbox One konsolunuza takarak ücret ödemeden yüksek kalitede oynamanın tadını çıkartabilirsiniz. Ürünlere dijital olarak sahipseniz yine aynı şekilde ücret ödemenize gerek yok, ancak oyunlara sahip değilseniz birçoğunu Xbox Store’dan 9,99 dolar karşılığında satın alabileceksiniz.

Bu oyunların dışında yeni oyunlar gelecek mi, ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Xbox Platformu Başkanı Bill Stilwell’in IGN’ye verdiği röportajda eski Xbox oyunlarının Xbox One’da çıkması için teknik bir engel olmamasına rağmen birçok firmanın artık kapalı olmasından dolayı bazılarında yasal sorunların çıkabildiği bildirildi.

Peki, sizce Microsoft’un geriye uyumluluk adı altında yaptığı proje başarıya ulaşacak mı? Yorumlarınızı bekliyorum.